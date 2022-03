Apartamento na planta: Confira dicas para realizar a compra com segurança

Realização de um sonho como esse requer alguns cuidados básicos: desde colher informações sobre a construtora e a incorporadora ao planejamento da despesa com o registro do imóvel

A compra da casa própria é sempre a realização de um sonho. Seja adquirindo o primeiro apartamento ou trocando por um novo, comprar o imóvel onde se pretende morar requer do consumidor a adoção de uma série de cuidados, os quais nem sempre são observados. Evite que o sonho da casa própria se torne um pesadelo. Cuide do básico, desde o planejamento da compra até o recebimento das chaves, através de algumas importantes dicas. Confira ABAIXO:

1. Se informe sobre a construtora e a incorporadora

Nada é mais importante do que conhecer a qualidade da construtora (empresa responsável pela construção do edifício) e da incorporadora (empresa que desenvolve o negócio imobiliário) de quem se pretende comprar o imóvel. Procure informações que te ajudem a obter maior segurança sobre a qualidade de outros imóveis comercializados pela empresa. Converse com clientes sobre a forma de atuação da companhia e como tratam seus clientes. Cuidado com “oportunidades imperdíveis” ou empresas desconhecidas.

2. Atrasos na entrega são previsíveis

Os atrasos devem ser considerados, isso é um fato. Além de previstos em contrato, os próprios tribunais consideram aceitos um atraso de até 180 (cento e oitenta dias) para entrega do imóvel. Programe-se nesse sentido, em especial se você tiver um tempo limite para mudar de residência.

3. O apartamento recebido é diferente da versão decorada

O encantamento com um imóvel decorado muitas vezes faz com que o consumidor se esqueça de que o imóvel será entregue sem decoração. Leia o “Memorial Descritivo”, onde constam todas as características e o material que será utilizado no imóvel. Sempre existirá a necessidade de outros investimentos após o recebimento das chaves. Considere esses custos em seu planejamento financeiro, até para não comprometer o pagamento do valor financiado.

4. Acompanhe a variação do INCC

Esse é o índice utilizado pelas construtoras para atualização das parcelas devidas durante a construção do imóvel. O INCC reflete os custos envolvendo mão de obra, equipamentos, material e serviços. Ele é devido desde a data de assinatura do contrato pelo consumidor e vai até a data da expedição do “habite-se”. Após o “habite-se”, o índice de reajuste das parcelas, em sua maioria das vezes, passa a ser o IGP-M mais juros de mora de 1% ao mês, até pagamento do saldo devedor.

5. Leia o contrato

Além das condições financeiras, é sempre importante conhecer e negociar as cláusulas contratuais. E o melhor momento para isso é na fase pré-contratual, não após a sua assinatura. Lembre-se que os contratos devem ser cumpridos.

6. Registre o imóvel

Não deixe de registrar a “Escritura do Imóvel”. Esse é o documento que lhe garante a propriedade. Para tanto, lembre-se também que esta é uma despesa, de alto valor, que precisa ser considerada quando do planejamento financeiro para aquisição de qualquer imóvel. Quem não registra não é dono.

Sonhem sempre e busquem a realização. E, como tudo na vida, não se esqueçam dos devidos cuidados.

