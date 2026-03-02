Após Khamenei, o medo racha e abre espaço para as mulheres

A morte de figuras centrais como Ali Khamenei e Mahmoud Ahmadinejad não é apenas um evento político

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Teerã (Irã (República Islâmica do)), 10/02/2024.- Mulheres iranianas vestidas com chadors pretos se reúnem perto de faixas representando (da esquerda para a direita) o falecido líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, o falecido presidente iraniano Ebrahim Raisi, o falecido tenente-general do IRGC e comandante do Quds Force Qasem Soleimani e o falecido general de brigada do IRGC Abbas Nilforoushan durante um comício anti-israelense



Em meio a mais um capítulo de tensão entre Irã, Estados Unidos e Israel, a análise global tende a se concentrar em estratégias, alianças e riscos de escalada. Mas há um movimento mais profundo, menos visível e potencialmente mais transformador acontecendo ao mesmo tempo. Dentro do Irã.

A morte de figuras centrais como Ali Khamenei e Mahmoud Ahmadinejad não é apenas um evento político. Para muitos iranianos, especialmente mulheres, ela carrega um significado que não cabe em leituras geopolíticas tradicionais. Não é sobre poder. É sobre o fim de uma presença que moldou, por décadas, o limite do que podia ou não ser vivido.

Durante anos, a vida cotidiana no Irã foi estruturada por um controle que não dependia apenas da lei, mas da internalização do medo. Um sistema que regulava comportamento, aparência, circulação e expressão. E que, no caso das mulheres, operava de forma ainda mais direta e constante. Não era cultura. Era coerção institucionalizada. E seus efeitos não foram abstratos. Foram vividos no corpo, na rotina e nas escolhas de milhões de mulheres. Bastava que o risco estivesse sempre presente para garantir a obediência

Esse é o traço mais sofisticado de regimes autoritários. Quando o controle deixa de ser imposto de fora e passa a ser incorporado como regra de sobrevivência, ele se torna mais eficiente e mais difícil de romper. Por isso, a morte de lideranças desse porte não produz uma reação única. Há alívio, há ceticismo, há indiferença estratégica. Mas há algo mais relevante: a percepção de que esse sistema não é permanente. E isso muda tudo.

Regimes não acabam com seus líderes. Eles continuam nas instituições, nos hábitos e na forma como a sociedade interpreta o risco. No Irã, esse legado é visível. Ele está na forma como o espaço público é ocupado, na cautela com que se fala, na maneira como se reage. E está, de forma ainda mais evidente, na experiência das mulheres, submetidas a um regime que regulava desde a forma de se vestir até sua presença no espaço público, muitas vezes com sanções diretas e imediatas. Não era limitação abstrata. Era controle sobre o corpo, o espaço e a própria existência.

Basta lembrar das manifestações recentes, desencadeadas por repressões ligadas a regras de vestimenta. Ali ficou claro que o controle não era apenas normativo. Era cotidiano, físico e simbólico. Resistir continuamente cobra um preço. Isso desgasta, impõe limites, convive com medo e, muitas vezes, com a sensação de que nada muda.

É por isso que momentos como esse não devem ser analisados apenas pela ótica institucional. A morte de lideranças pode não alterar imediatamente a estrutura de poder, mas tem impacto direto sobre o imaginário coletivo. E mudanças reais começam aí. Não quando o sistema cai, mas quando ele deixa de parecer inevitável. Esse deslocamento é sutil, mas estratégico. Ele não produz ruptura automática, mas cria fissuras. E fissuras, em regimes altamente controlados, são pontos de instabilidade. Porque revelam algo incômodo: o controle pode falhar. E quando essa percepção se instala, o silêncio deixa de ser a única resposta possível.

Isso não significa que uma transformação esteja garantida. A história mostra o contrário. Sistemas consolidados tendem a se adaptar, se reorganizar e, em muitos casos, até se tornar mais rígidos diante de sinais de fragilidade.

Mas há um ponto de não retorno que começa a se formar quando a percepção coletiva muda. Quando o medo deixa de ser absoluto. Quando o comportamento começa, ainda que lentamente, a testar limites antes considerados intransponíveis. O medo não desaparece. Ele perde força.

Nesse cenário, as mulheres iranianas permanecem no centro da equação. Não apenas como vítimas de um modelo que as restringiu, mas como agentes naturais de qualquer mudança relevante. Foram elas que mais sentiram o peso das regras. E, por isso, tendem a ser as primeiras a tensioná-las quando surge espaço.

A queda de líderes pode encerrar ciclos. Mas não define o que vem depois. O que define é a reação da sociedade diante da possibilidade, ainda que incerta, de mudança.

No Irã, essa história ainda está em aberto. E talvez o ponto mais sensível para qualquer regime não seja a oposição declarada, mas o momento em que as pessoas começam, de forma quase imperceptível, a deixar de aceitar o silêncio como condição inevitável. É aí que o controle começa, de fato, a perder força. E regimes assim não caem primeiro nas ruas. Caem quando deixam de parecer inevitáveis. E esse processo, silenciosamente, já começou.

