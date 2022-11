Black Friday: Saiba como identificar se um site é seguro

Veja dicas para não cair em golpes de endereços falsos

Darwin Laganzon / Pixabay Épocas como a Black Friday são propícias para golpes e fraudes na internet



Originária dos Estados Unidos, a Black Friday se tornou popular em nosso país. Consolidada por aqui desde o ano de 2010, trata-se de uma data muito aguardada pelos consumidores, por lojas físicas e pelos e-commerces. Em 2022, a Black Friday ocorrerá no Brasil no dia 25/11. Costumeiramente, a data marcada é sempre na última sexta-feira de novembro, em razão de ser o dia seguinte ao feriado de “Ação de Graças” comemorado nos Estados Unidos. Independentemente da data estabelecida, é comum encontramos diversas promoções anteriores ou mesmo após o dia do evento. São comuns as prorrogações das ofertas.

Como se sabe, a Black Friday teve início no Brasil através do e-commerce, recebendo posteriormente a adesão de lojas físicas. Por esta razão, pensando não apenas no volume de compras que teremos nos próximos dias pela internet, mas também para os demais dias do ano, é importante que o consumidor se previna para não cair nos golpes dos “sites falsos”. Identificar a segurança de um site antes de efetuar uma compra é fundamental para evitar que a pessoa se torne mais uma vítima de golpes online. É comum sites falsos apresentando ofertas extremamente vantajosas para compras online. E a oferta, muitas vezes sedutora, acaba tomando lugar da precaução. O resultado são consumidores que surgem como novas vítimas de fraudes.

Você sabe como identificar um site é seguro?

Seja desconfiado : Não clique em links ou banners estranhos. Você não sabe para onde será redirecionado. Não há como precisar se o direcionamento será para uma página segura ou mesmo se existe algum potencial risco para o seu computador. Sempre digite o endereço da página que gostaria de entrar : Evite links recebidos por e-mails ou por terceiros. Procure sempre digitar o endereço do site na barra do seu navegador e perceba se o endereço irá te direcionar para o site que pretende acessar. Após abertura do site, confira se o endereço apresentado no navegador é aquele que você digitou. Confira a veracidade da URL do site : Existem diversas páginas falsas que utilizam domínios semelhantes ao de lojas conhecidas do público em geral. É importante conferir se o navegador web apresenta HTTPS e se existe um “ícone de cadeado” ao lado do endereço da loja, muito útil para saber se a página é segura. Confira a existência de informações obrigatórias: As lojas virtuais no Brasil são obrigadas a disponibilizar informações estabelecidas pela “Lei do E-Commerce”, conforme Decreto Federal 7.962/2013. Os sites devem expor, em local de destaque e de fácil visualização, o nome da empresa, seu CNPJ ou CPF do vendedor, seu endereço físico e eletrônico da companhia, bem como outras informações necessárias para sua localização e contato. Verifique a situação cadastral do CNPJ na Receita Federal : É simples e gratuito consultar um CNPJ pelo site da Receita Federal, onde será possível saber se a empresa está ativa ou apresenta alguma irregularidade. Consulte a lista do Procon-SP : O Procon-SP mantém uma lista de lojas online que o órgão indica como não confiáveis, de várias cidades. A consulta pode ser feita pela página “Evite Esses Sites” . Utilize ferramentas online informativas sobre sites : Diversas são as páginas que podem ser acessadas para obtenção de informações sobre sites. Estas plataformas mantêm extensos bancos de dados com o cadastro de sites, fornecendo rápidas análises sobre a confiabilidade de milhares de links. Como exemplo temos o “Site Confiável” . Basta entrar no site e efetuar a pesquisa.

Como sempre digo, “muitas vezes o barato sai caro”. É preciso estar sempre atento, não apenas aos preços e condições de pagamento. É fundamental saber onde comprar. Esteja sempre atento e boas compras.

