Até onde pode ir o ChatGPT? Confira setores em que a ferramenta já atinge bons resultados

Antes de iniciarmos o ponto central sobre o surgimento desse novo formato de inteligência artificial (IA), o ChatGPT, é fundamental relembrar e compreender melhor sobre a nossa recente e intensa evolução tecnológica. Nos últimos anos, em especial durante as duas últimas décadas, fomos tomados por uma inigualável velocidade da evolução tecnológica. Saímos de um crescimento linear para um crescimento exponencial. Se no passado mais recente falávamos em um mundo interconectado, todo esse desenvolvimento nos trouxe para um presente onde caminhamos a passos largos para um mundo interdependente.

Em determinados momentos da nossa mais recente história, a enorme rapidez das inovações científicas e tecnológicas chega a exceder a capacidade de compreensão e velocidade de aprendizado do ser humano. É comum o sentimento de que aquilo que foi aprendido no primeiro dia de aula em uma faculdade já esteja ultrapassado antes do fim do curso. Mas o ser humano tem uma inigualável capacidade de se adaptar, o que é fundamental no processo para se remodelar aos novos ciclos.

Quando falamos no sucesso de adaptação e remodelação aos novos ciclos, isso sempre dependerá de uma melhor compreensão das nossas necessidades futuras, precedidas pelas mudanças científicas e tecnológicas. Precisamos lembrar do passado e compreender o presente para que possamos imaginar como será o futuro. A partir daí teremos as melhores percepções sobre as nossas necessidades, o que motivará o desenvolvimento de novas habilidades e a busca por novos conhecimentos para lidarmos com o que teremos pela frente.

Feitas estas breves observações para uma melhor compreensão das nossas necessárias evoluções tecnológicas, chegou a hora de falarmos sobre esse novo formato de inteligência artificial. Muitos ainda torcem o nariz quando se fala em evolução tecnológica através do uso de inteligência artificial. Ao mesmo tempo que desconfiam do sucesso de muitas ferramentas, se esquecem que são usuários de outras desenvolvidas pelo mesmo princípio. Veja como exemplo o uso de aplicativos de rotas e trânsito, o reconhecimento facial e as casas inteligentes. São apenas alguns modelos dentro de outros incontáveis que usam a inteligência artificial.

E se a inteligência artificial já está revolucionando as nossas vidas, no mundo dos negócios a intensidade é ainda maior. É crescente a busca por formas capazes de transformar a inteligência artificial em assistentes artificiais que tenham a capacidade de ajudar os trabalhadores. Na linha de desenvolvimento destas novas ferramentas foi que surgiu o ChatGPT. Aliás, surgiu e já explodiu, tomando conta das redes sociais e de muitos debates sobre o seu uso.

Desenvolvido pela empresa OpenIA, o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022. Em suma, o ChatGPT é um programa de inteligência artificial treinado por humanos, capaz de desenvolver textos realistas, com uma ótima capacidade de síntese e de desenvolvimento de diálogos naturais, incluindo a possibilidade de responder perguntas. Embora novo, com menos de 3 meses de lançamento, o ChatGPT já demonstra sua incrível capacidade de conquista por um importante espaço no mundo dos negócios, capaz até de revolucionar alguns setores.

Nos EUA, um dos setores utilizados como experimento para o ChatGPT é o imobiliário. Muitos corretores iniciaram o uso da ferramenta para a elaboração de diversos anúncios dos imóveis negociados, incluindo suas ofertas através de postagens das redes sociais. Além disso, o ChatGPT tem possibilitado aos corretores uma série de respostas imediatas sobre os valores envolvidos em um financiamento de imóvel ou mesmo o retorno previsto aos investidores e compradores.

Por aqui no Brasil já temos sentenças judiciais sendo proferidas através do uso do ChatGPT ao invés do uso de um assessor do juiz. A ferramenta se mostra capaz de possibilitar ao juiz a elaboração de um trabalho mais simples e melhor formatado, reduzindo, inclusive, o tempo de uma ação pelo judiciário.

Mais um exemplo de setor propício para o uso do ChatGPT são as franquias. O programa tem se mostrado eficaz na melhora da comunicação entre franqueados e franqueadores, onde é possível a manutenção de um canal mais eficiente e centralizado para a divulgação de importantes informações de forma mais clara e rápida. Ainda é cedo para dimensionar a amplitude e reflexos do ChatGPT em nossa sociedade. Hoje já sabemos que o ChatGPT existe. E o que vem pela frente?

