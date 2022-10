Conheça os programas de fidelidade disponíveis e saiba quais são os benefícios

Diferentemente do que se imagina, benefícios não são exclusivos de empresas aéreas ou cartões de crédito, muitos departamentos ou lojas possuem experiência no tema

Pixabay/rupixen Empresas de cartão de crédito costumam oferecer programas de fidelidade aos seus clientes



Cada vez mais conhecido dos consumidores, os programas de fidelidade ganham espaço e importância na relação entre cliente e fornecedor. A geração dos benefícios possibilitada por esses programas já faz parte da decisão do consumidor ao contratar um serviço ou adquirir um produto. Diferentemente do que se imagina, os programas de fidelidade não são exclusivos de empresas aéreas ou cartões de crédito. Embora esses seguimentos sejam os principais incentivadores dos Programas de Fidelidade, muitos departamentos ou lojas de roupas já possuem experiência neste tema.

Você sabe o que são os programas de fidelidade?

Idealizado como um serviço que procura oferecer vantagens aos clientes, os programas de fidelidade surgiram como forma de fidelizar os consumidores, sobretudo aqueles que realizam maior volume de compras com as empresas, de forma direta ou por meio de cartão de crédito, possibilitando um relacionamento mais duradouro entre as partes. Nesse sentido, como forma de individualizar e destacar esta relação entre fornecedores e consumidores, os programas de fidelidade fornecem aos clientes um “cartão fidelidade”, através do qual é possível medir a frequência com que esse consumidor adquire um produto ou serviço. Sem que exista um rol taxativo identificando os benefícios fornecidos pelas empresas, no geral estas recompensas possibilitam vantagens diretas aos seus consumidores, sempre através de brindes ou compras com desconto.

Mas como funcionam os programas de fidelidade?

A elaboração e o funcionamento dos programas de fidelidade são sempre independentes, variando de empresa para empresa, conforme entendimentos e critérios estabelecidos pelas companhias. Entretanto, mesmo com a independência dos critérios estabelecidos, todo programa de fidelidade parte da premissa do interesse prévio do consumidor em se cadastrar. Esta contratação por parte do cliente é feita através de um contrato de adesão, onde as cláusulas e os benefícios lhe são apresentados, podendo haver ou não a cobrança periódica de valores. De forma mais comum, ainda que não seja uma regra, são anuais os pagamentos para efetiva participação do programa escolhido.

Além dos benefícios apresentados e dos pagamentos de associação, é comum existir a necessidade de ser estabelecido um prazo mínimo para atingir condições que permitam a liberação dos benefícios, bem como um prazo final para efetivo resgate das vantagens obtidas pelos consumidores. Por esta razão, é fundamental que o consumidor tenha total ciência das condições estabelecidas pelo seu programa de fidelidade e proceda com uma correta gestão desses benefícios, evitando, com isso, possíveis esquecimentos e perdas de prazo para os resgates, algo muito comum em nosso país.

Veja os principais tipos de programas de fidelidade

Cartões Fidelidade : Modalidade mais conhecida, trata-se do formato onde o cliente adquire um cartão por meio do qual realiza o pagamento das suas compras. Ao atingir determinado número, seus benefícios são liberados como um formato de recompensa.

Programas de Milhagem : Através do acúmulo de pontos obtidos por meio das compras realizadas, esse formato permite a troca dos pontos por produtos, serviços ou descontos na compra de outros produtos.

Cashback : Conhecido por “dinheiro de volta”, esse plano possibilita a devolução parcial do valor que foi gasto com a compra do produto ou serviço.

Fidelidade Online : Através desta modalidade o cliente efetua o cadastro do seu CPF no sistema da empresa, para que lhe sejam creditados pontos a cada compra realizada.

Por fim e não menos importante, é sempre recomendável que o consumidor avalie suas próprias necessidades de contratação de um plano de fidelidade, identificando efetivamente o seu custo-benefício e evitando o aumento dos seus gastos. Esteja atento e faça sempre a melhor escolha.

