Entenda a importância do compliance para o mercado de consumo

Conjunto de práticas proporciona maior transparência e confiança no relacionamento entre empresa e cliente

Compliance é um conjunto de práticas voltadas para o cumprimento das leis e normas dentro de uma empresa



Podemos dizer, de uma forma simplificada, que o compliance é um conjunto de práticas voltadas para o cumprimento das leis e normas, além da promoção da ética e a transparência nos negócios de uma empresa. E como não poderia ser diferente em mercados cada vez mais competitivos, estas práticas estão ganhando maior importância para as empresas que desejam se destacar no mercado e manter a confiança de seus clientes. Quando falamos sob a ótica do consumidor, é possível imaginar os benefícios obtidos através das práticas de compliance adotadas por uma empresa. Um desses benefícios está relacionado à garantia de que os produtos e serviços oferecidos são seguros e confiáveis, uma vez que o seguimento das normas e regulamentações por parte das empresas é capaz de reduzir os riscos de acidentes, falhas e problemas de qualidade, contribuindo para a satisfação e a segurança do consumidor.

Não bastasse a segurança dos produtos, o compliance proporciona maior transparência e confiança no relacionamento entre a empresa e o seu cliente, fortalecendo a sua imagem e reputação no mercado, sendo esse um ponto fundamental para atração de novos clientes e para a fidelização dos já conquistados. Não podemos esquecer que as práticas de compliance também permitem a obtenção de benefícios para a sociedade como um todo, através da adoção de práticas sustentáveis e responsáveis, contribuindo com a preservação do meio ambiente e para a melhoria das condições de vida das comunidades onde atuam.

Feitas estas observações, agora precisamos destacar a importância e a necessidade de se buscar um maior reconhecimento e valorização para a área de compliance, não apenas pelas empresas, mas também pelo consumidor. O compliance precisa ser visto como um importante agente capaz de fomentar o mercado de consumo. E para que isso aconteça é importante que algumas práticas sejam adotadas.

A área de compliance precisa manter uma comunicação clara e efetiva com os clientes da companhia, e não apenas com as áreas da empresa. Os consumidores precisam conhecer as medidas adotadas pelas empresas para o cumprimento das leis e normas, para que depois possam compreender como tudo isso pode beneficiá-los. Além de devidamente comunicados, é fundamental que os consumidores sejam “educados”. A área de compliance pode promover a educação do consumidor informando sobre as leis e normas que regem o mercado em que a empresa atua. Além dos benefícios colhidos pelo cumprimento das leis, esta educação contribui na prevenção de fraudes e outras práticas ilegais prejudiciais ao consumidor e à empresa.

Outro ponto a ser considerado pelas empresas para a área de compliance é o investimento em tecnologia. O uso de novas tecnologias pode beneficiar o compliance através dos ganhos obtidos com o aumento de efetividade das suas práticas. Existem ferramentas de inteligência artificial que auxiliam as companhias na identificação de possíveis irregularidades em grande quantidade de dados, além de monitorar o comportamento de funcionários e fornecedores da empresa.

Uma outra importante medida a ser adotada pelo compliance está ligada à obtenção de certificações e selos de aprovação de terceiros. Muitas destas certificações fortalecem a credibilidade de uma empresa ao comprovar a adoção das melhores práticas em sua área de atuação. Maior credibilidade com o consumidor gera aumento na venda de produtos.

Por estas e outras razões, eu particularmente entendo a área de compliance como um importante parceiro estratégico das áreas de negócio da empresa. E esta cultura do compliance deve fazer parte da estratégia dos negócios. Além da reconhecida importância institucional, o compliance precisa ser valorizado pelos resultados financeiros obtidos em favor da empresa. Alguém já parou para analisar, sob o aspecto financeiro, quais são os resultados obtidos com a redução de fraudes, desvios de conduta e outras desconformidades? Quais os ganhos financeiros e de reputação obtidos com a redução das sanções e penalidades na Justiça?

Através do aumento da eficiência na tomada de decisões de uma empresa, o compliance consegue promover a redução do custo operacional, impactando diretamente sua eficiência e desempenho. O compliance não é importante apenas para a imagem da empresa, suas ações refletem diretamente no resultado e no bolso de qualquer companhia. O compliance gera lucro.

