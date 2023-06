Entenda as diferenças e veja dicas sobre carros a combustão, elétricos e híbridos

Entenda os impactos ambientais e as características de cada modelo

Hoje em dia, a mecânica e o impacto ambiental também interferem na hora de escolher um carro



Como se sabe e temos acompanhado no Brasil e no mundo, a escolha de um carro não se resume mais ao seu design, conforto ou valor. Somado a estas características, a mecânica do carro e o impacto ambiental já se apresentam como fatores de escolha. Com os novos avanços tecnológicos, os consumidores já possuem uma maior variedade de opções, incluindo carros movidos a combustão, elétricos e híbridos. Esta variedade de opções tem gerado uma série de dúvidas aos consumidores, especialmente quando tratamos de temas que se referem aos aspectos técnicos, impacto ambiental e os custos envolvidos.

Você sabe qual é o melhor para você?

Comecemos com os carros a combustão, que são os mais tradicionais e têm sido a nossa companhia fiel por mais de um século. Esses modelos utilizam um motor de combustão interna para gerar energia através da queima de combustível (gasolina, álcool ou diesel) capaz de produzir calor, que por sua vez produz energia para mover o veículo. Contudo, apesar da sua presença constante, esses carros começaram a enfrentar críticas devido ao seu impacto ambiental, já que a emissão de gases poluentes é uma realidade que precisa ser enfrentada. Além disso, o custo do combustível no Brasil é elevado. Por outro lado, em termos de infraestrutura de abastecimento e manutenção, eles lideram a escolha, especialmente em regiões onde a rede elétrica é limitada. São veículos mais acessíveis, possuem uma extensa rede de postos de abastecimento e os serviços de manutenção são bem estabelecidos.

Como grande promessa para um futuro mais sustentável, chegou a hora de falarmos sobre os carros elétricos. Em razão do seu “silêncio ensurdecedor” e de possuírem uma surpreendente aceleração, esses modelos têm atraído muitos consumidores. Apresentados como promissores, possuem zero emissões diretas e um grande potencial de contribuição para um ambiente mais limpo. Esses modelos utilizam eletricidade como sua fonte de energia, sendo alimentados por baterias recarregáveis que podem ser carregadas em casa ou em postos de carga, o que justifica um menor custo de manutenção e o fato de serem mais silenciosos. Mas ainda há desafios a serem enfrentados no Brasil em razão de uma infraestrutura limitada de estações de recarga e o alto custo inicial de aquisição.

Outra característica a ser analisada é a autonomia da bateria, que embora esteja melhorando e em evolução, ainda é uma preocupação. E aqui vale um importante ponto a ser observado: Um problema que pesa sobre essa categoria é o descarte das baterias. Como lidar com baterias usadas e garantir que elas não se tornem um novo problema ambiental? Ainda não existe uma resposta para esta pergunta e esse é um desafio que precisa ser superado.

Nesse momento que você já deve ter algumas dúvidas sobre a escolha entre os carros a combustão e elétricos, chegou a hora de falar sobre os carros híbridos. São modelos que combinam o melhor dos dois mundos, a junção inteligente entre os dois primeiros modelos, pois possuem tanto um motor de combustão interna quanto um motor elétrico, o que lhe permite uma maior eficiência de combustível e menor emissão de gases do efeito estufa. Esse tipo de funcionamento lhe permite a conveniência do abastecimento com combustível e a eficiência energética da eletricidade, e isso tem sido o ponto principal da escolha dos consumidores. São modelos mais eficientes em termos de consumo de combustível e podem recarregar a bateria com a energia cinética produzida pela frenagem. No entanto, o preço de compra ainda é alto comparado aos veículos a combustão.

Como se observa, é possível identificar pontos favoráveis e negativos nos carros a combustão, elétricos e híbridos. Motores a combustão são conhecidos pela potência e autonomia, mas são menos eficientes e mais poluentes. Os elétricos se mostram mais eficientes e ecológicos, mas sua autonomia é limitada e o tempo de recarga longo. Já os híbridos oferecem uma combinação equilibrada de eficiência e potência, mas se mostram mais caros inicialmente e com uma manutenção mais complexa.

E por que não incluir outras duas excelentes opções?

Ao seguirmos o rumo da sustentabilidade, precisamos destacar os carros 100% a álcool. O álcool, como fonte de energia renovável, tem vantagens significativas. São motores que emitem menos gases poluentes e possuem potencial para liderar o mercado, especialmente pelo fato de que o Brasil é um grande produtor de álcool. A queima de álcool produz menos dióxido de carbono, um dos principais gases de efeito estufa, do que a queima de gasolina ou diesel. São motores que também tendem a ter um melhor desempenho em termos de potência e aceleração. Para tanto, é crucial o papel que o governo federal pode desempenhar na promoção do álcool como fonte de energia para os carros. Incentivos fiscais e subsídios, como já existiu no passado (PROALCOOL), além de programas de educação podem ser implementados para encorajar mais pessoas a optar por carros movidos a álcool.

Por fim, e não menos importante, já estão surgindo os carros a hidrogênio, que estão em estágio avançado de testes. Seus motores usam células de combustível de hidrogênio para gerar eletricidade, que alimenta o motor elétrico do carro. Suas baterias são geralmente menores do que as encontradas em veículos elétricos e a única emissão é água, o que os torna extremamente amigáveis ao meio ambiente. Eles oferecem a eficiência dos carros elétricos sem a necessidade de longos tempos de recarga, já que o hidrogênio pode ser abastecido de maneira semelhante à gasolina. São carros que ainda precisam de mais tempo e investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.

Como visto, a escolha entre os tipos de carro depende de uma série de fatores, incluindo suas necessidades diárias de uso, viagem, orçamento, acesso à infraestrutura de recarga e comprometimento com a sustentabilidade. A única certeza que se tem até o momento é que o futuro dos veículos será muito diferente do que estamos acostumados a ver nas ruas hoje.

