Entenda como o uso de inteligência artificial pode contribuir para o mercado de consumo

Estamos diante de uma verdadeira revolução do pós-venda através do uso de chatbots com a adoção de um suporte ao cliente na escala 24/7

Karolina Grabowska/Pixabay Chatbots podem auxiliar no pós-venda dos comércios



Não é novidade para ninguém a afirmação de que a evolução tecnológica vem transformando a relação entre as empresas e os seus consumidores. Contudo, diferentemente do que acontecia até pouco tempo atrás, é crescente o uso de inteligência artificial (IA) como catalisador para as mudanças nesta relação. É notória a percepção de compreensão e a determinação das empresas em buscar investimentos para o desenvolvimento e uso de ferramentas de IA.

Temos vivenciado uma verdadeira evolução das relações existentes entre empresas e os seus consumidores. Sob esse aspecto, é cada vez mais presente e fundamental o uso da inteligência artificial no mercado de consumo. Toda esta transformação digital vem revolucionando a forma como as empresas interagem com os seus consumidores, oferecendo um atendimento mais personalizado e eficaz. A IA tem impactado quase todas as indústrias, do entretenimento à saúde, da logística ao varejo. Seu uso tem sido considerado uma “grande aposta” na melhoria das relações entre empresas e consumidores, especialmente pelo poder que as ferramentas de IA possuem de transformar a forma como as empresas entendem, se comunicam e atendem seus clientes.

Ainda nesse sentido, é fundamental reconhecermos e mencionarmos que os consumidores também evoluíram e se tornaram mais modernos. Os consumidores de hoje já esperam por uma experiência de atendimento que seja mais rápida, eficiente e personalizada. A utilização da inteligência artificial tem sido vista como a melhor forma de atender todas estas expectativas, inclusive através do atendimento ao cliente no formato 24/7 (disponibilidade de atendimento por 24 horas, durante os 7 dias da semana), personalizando estas interações e prevendo as necessidades dos seus consumidores.

É imensurável o valor que o uso da inteligência artificial pode gerar em uma relação de consumo. A IA tem se revelado uma ferramenta altamente poderosa para as empresas, permitindo-lhes uma análise de dados de forma mais rápida e precisa, permitindo que estas companhias consigam identificar tendências, prever comportamentos e tomar suas decisões. Como exemplos significativos sobre a importância do investimento e desenvolvimento (interno ou externo) em ferramentas de IA, podemos citar a adoção do uso de “Legal Ops” e do recém-criado “ChatGPT”.

Também conhecido por “Operações Legais” ou “Legal Operations”, o “Legal Ops” é fundamental para a inovação nos departamentos jurídicos, especialmente quando consideramos a existência de um grande volume de reclamações administrativas ou demandas judiciais. Podemos afirmar que é primordial e essencial o investimento em “Legal Ops” para aquelas empresas que desejam manter ou aumentar sua vantagem competitiva.

Nesse aspecto, não se limitando ao uso voltado para uma otimização dos processos jurídicos e gerenciamento de litígios, a fim de torná-los mais eficientes e eficazes, o “Legal Ops” também pode contribuir para uma melhor gestão de contratos, gerenciamento de riscos, conformidade regulatória e muito mais. São diversas as ferramentas capazes de impulsionar toda esta inovação empresarial, melhorando a eficiência operacional e a experiência dos clientes, possibilitando o descobrimento de padrões e tendências capazes de identificar as melhores estratégias a serem seguidas pelas companhias.

Como exemplo de novas tecnologias e ferramentas de IA, o uso do “ChatGPT”, desenvolvido pela OpenAI, também contribui na melhora da experiência do cliente. Podemos dizer, sem medo de errar, que estamos diante de uma verdadeira revolução do pós-venda através do uso de chatbots, como é o caso do ChatGPT, com a adoção de um suporte ao cliente na escala 24/7, permitindo que os problemas sejam solucionados de forma mais ágil e que seja possível a coleta de valiosos feedbacks.

Mas não podemos apenas falar nas claras vantagens obtidas pelo uso da IA sem que também sejam considerados os desafios a serem enfrentados. É preciso investimento em tempo e em recursos que permitam às empresas o desenvolvimento e a implementação destas tecnologias. Aliás, seria um tremendo equívoco empresarial considerar como “despesas” os valores a serem utilizados nesse processo de transformação. Estamos efetivamente falando em “investimentos” e não em “despesas”.

Diante das observações desta semana, concluo com a certeza do impacto e do potencial da IA no mundo dos negócios e no mercado de consumo. Todas estas ferramentas e possibilidades de avanços estão transformando a forma como as empresas interagem, se relacionam com seus consumidores e resolvem suas demandas judiciais. Com o passar dos dias, melhor conhecimento destas novas tecnologias e maior utilização desses recursos, temos a certeza dos inúmeros benefícios que serão observados na relação entre as empresas e os seus consumidores.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.