Entenda quais as chaves para uma Black Friday de sucesso

Embora seja uma oportunidade para comprar produtos a preços reduzidos, período também destaca diversos erros cometidos por consumidores, que podem resultar em conflitos desnecessários com as empresas

27/11/2020 - WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ao fomentar um ambiente de consumo baseado na honestidade e no respeito mútuo, consumidores e empresas contribuem para um mercado mais justo e próspero, realçando o verdadeiro espírito da Black Friday



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

A Black Friday, importada dos Estados Unidos, se tornou sinônimo de grandes promoções e oportunidades de compra em nosso país. Com início em algumas empresas já no começo de novembro, a data oficial este ano é marcada para a próxima sexta-feira, dia 24. Embora seja uma oportunidade para consumidores adquirirem produtos a preços reduzidos, este período também destaca diversos erros cometidos por consumidores, que podem resultar em conflitos desnecessários com as empresas. O comportamento impulsivo é comum na Black Friday, levando consumidores a adquirirem produtos sem pesquisa ou prévio planejamento. Tal atitude inclui a falha em verificar previamente os preços e especificações dos produtos, o que pode resultar em expectativas irrealistas. São inúmeras as reclamações de consumidores sobre empresas que elevam os preços antes da Black Friday e, na semana do evento, reduzem os valores para mostrar um falso desconto. Esse planejamento também serve para evitar que estas frustrações, posteriormente, se tornem injustas acusações contra as empresas.

Existem também consumidores que não se informam sobre as políticas de troca e devolução das empresas, gerando conflitos quando tentam realizar a devolução de produtos por mera insatisfação, em vez da existência de reais defeitos. Ainda na linha da “devolução de produtos”, o consumidor precisa conhecer os seus reais direitos para que seja possível evitar equívocos, como, por exemplo, o direito de arrependimento em compras online, que ainda gera mal-entendidos. Consumidores frequentemente confundem esse direito, exclusivo para compras on-line, com a possibilidade de devolução incondicional em compras realizadas em lojas físicas.

É preciso citar a questão envolvendo o despreparo digital de muitos consumidores, especialmente em razão do aumento das compras online. A falha em verificar a segurança dos sites é sempre um risco. Divulgada em agosto de 2023, uma pesquisa da Kaspersky Lab indica 65% dos brasileiros não sabem reconhecer se um site de e-commerce é legítimo, antes de preencher seus dados e efetuar uma compra. Por outro lado, pensando na boa relação com o consumidor e a manutenção do equilíbrio do mercado de consumo, não apenas durante o período de Black Friday, mas durante todo ano, é vital que as empresas mantenham a conformidade com o CDC. As empresas precisam manter a prática de uma publicidade honesta através do uso de informações claras sobre produtos e serviços. Também é preciso que exista transparência nas políticas de troca e devolução, através das quais as empresas devem se comunicar com seus clientes de forma clara e acessível, evitando mal-entendidos e garantindo que os consumidores estejam cientes de seus direitos e limitações. A promoção de uma educação sobre direitos e deveres dos consumidores pode ser uma estratégia eficaz, informando-os sobre práticas de compras responsáveis. Pensando em estratégias de atendimento e resolução de conflitos, a manutenção de canais de atendimento eficientes e uma política proativa de resolução de conflitos são bem-vindas e essenciais para evitar a escalada de disputas para o âmbito judicial.

Por fim, e não menos importante, cabe às empresas a manutenção de investimentos em sua segurança digital, fundamental para proteção dos dados dos consumidores e crucial para que se possa reforçar a confiança na companhia. Contudo, independentemente dos cuidados necessários adotados por consumidores e empresas, sabemos que problemas podem surgir. Nesse sentido, antes de procurar o judiciário ou órgãos de defesa do consumidor, é recomendável que os consumidores busquem uma solução diretamente com as empresas. Essa abordagem pode ser mais rápida e menos onerosa para as partes. É preciso que os consumidores considerem procurar os órgãos de defesa do consumidor ou o judiciário, apenas após tentativas insatisfatórias de resolução direta com as empresas.

Funcionando como uma importante fonte de auxílio aos consumidores, é preciso que os Procons exerçam um papel de análise criteriosa ao receber reclamações contra as empresas durante a Black Friday. Isso envolve questionar e verificar se os consumidores adotaram os cuidados necessários antes de efetuar as compras, como a verificação prévia de preços, a leitura atenta das políticas de troca e devolução, e o entendimento claro dos termos de uso dos produtos ou serviços adquiridos. Essa abordagem cautelosa dos Procons é crucial para evitar a abertura de reclamações infundadas, que podem prejudicar as empresas sem justa causa. Ao garantir que os consumidores compreendam seus direitos e deveres, e ao validar a legitimidade das reclamações, os Procons contribuem para um ambiente de consumo mais justo e equilibrado.

A Black Friday é um período desafiador para consumidores e empresas. Essa compreensão mútua dos direitos e deveres é fundamental para prevenir conflitos e garantir uma experiência de compra satisfatória para as partes. Ao fomentar um ambiente de consumo baseado na honestidade e no respeito mútuo, consumidores e empresas contribuem para um mercado mais justo e próspero, realçando o verdadeiro espírito da Black Friday como uma ocasião de celebração de boas ofertas e positivas relações comerciais.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.