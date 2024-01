IA nos Shoppings: mudando o jogo na gestão e negociação dos contratos de locação

Aplicação da Inteligência Artificial no contexto das locações de varejistas em shoppings centers impulsiona a eficiência e contribui para a oferta de melhores condições e preços aos consumidores

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD IA não apenas impulsiona a eficiência dos varejistas, mas também contribui para a oferta de melhores condições



A evolução tecnológica tem remodelado diversas áreas, e o Direito não é exceção. No cenário atual, caracterizado por avanços tecnológicos significativos e transformações profundas no mercado de varejo, a aplicação da Inteligência Artificial (IA) em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos tornou-se uma estratégia fundamental. Essa tendência é particularmente relevante no contexto das locações de varejistas em shoppings centers, onde contratações estratégicas e eficientes podem impactar positivamente tanto os consumidores quanto o mercado de consumo em geral. Ao otimizar processos e fornecer suporte crucial na revisão dos valores de aluguéis e nas negociações de contratos comerciais, a IA não apenas impulsiona a eficiência dos varejistas, mas também contribui para a oferta de melhores condições e preços aos consumidores, refletindo diretamente na dinâmica e na saúde do mercado de consumo.

Análise aprimorada de contratos com IA

A IA tem a capacidade de analisar grandes volumes de dados contratuais, identificando padrões e desvios. Em um teste comparativo realizado com uma plataforma de IA, 20 advogados experientes foram desafiados a identificar erros em 5 acordos de confidencialidade, tarefa também realizada pela mesma ferramenta de IA. Os resultados mostraram que, enquanto a IA alcançou uma precisão de 94%, os advogados obtiveram uma média de 85%. Além disso, o aspecto mais surpreendente foi a diferença de tempo: os advogados levaram em média 92 minutos para a análise, enquanto a IA completou a mesma tarefa em apenas 26 segundos, demonstrando não só maior precisão, mas também uma eficiência de tempo extraordinária. No contexto de locações em shoppings, isso significa uma análise mais precisa e rápida de cláusulas de reajuste, penalidades e condições de pagamento, essenciais na renegociação de aluguéis.

Otimização de processos e eficiência operacional

Graças à Inteligência Artificial, a automação promove uma redução notável no tempo dedicado a atividades administrativas. Um estudo da McKinsey & Company revela que a automação robótica de processos (RPA) é uma revolução no mercado, oferecendo avanços significativos na eficiência operacional. Segundo o McKinsey Global Institute, a implementação dessa tecnologia pode resultar na automação de mais de 80% das tarefas rotineiras e previsíveis, 69% dos processos de tratamento de dados e 64% das tarefas de coleta de informações, demonstrando assim sua capacidade de otimizar processos com notável facilidade e precisão.

Análise de mercado baseada em IA

A IA está revolucionando a compreensão do mercado de varejo e imobiliário. De acordo com um relatório da JLL Technologies, a aplicação de IA na análise de mercado contribui significativamente para o desenvolvimento de estratégias de locação mais embasadas e lucrativas. Essa abordagem, fundamentada em dados precisos sobre as tendências do mercado e o comportamento dos consumidores, oferece um suporte robusto para negociações e revisões de aluguéis, elevando a assertividade e eficácia das decisões comerciais.

Ampliação da conformidade e adaptação regulatória através da IA

A Inteligência Artificial desempenha um papel crucial na garantia de compliance e na adaptação às mudanças regulatórias, elementos essenciais em um ambiente jurídico que se transforma continuamente. Além de monitorar alterações na legislação de proteção ao consumidor e normas de zoneamento urbano, sistemas baseados em IA podem analisar um espectro mais amplo de regulamentações, incluindo leis ambientais, normas de segurança, regulamentos fiscais e diretrizes de governança corporativa. Essa capacidade abrangente de vigilância regulatória permite às empresas anteciparem-se a potenciais riscos legais, assegurando que os contratos de locação, assim como as práticas comerciais, estejam sempre em conformidade com as leis vigentes e em sintonia com as tendências regulatórias emergentes, garantindo assim uma gestão de riscos mais efetiva e uma tomada de decisão mais informada.

Negociações auxiliadas por IA e o uso de estratégias inovadoras e simulações

A IA vem revolucionando o processo de negociação, indo além das abordagens tradicionais. Com algoritmos avançados, a IA simula diversos cenários de negociação, fornecendo insights valiosos sobre estratégias eficazes e táticas ideais para variados contextos. Essa tecnologia aprende a cada interação e integra análises de dados históricos, tendências de mercado, perfis comportamentais e fatores econômicos, oferecendo uma compreensão completa e profunda.

Essas simulações permitem que advogados e departamentos jurídicos explorem cenários complexos e testem estratégias de negociação em tempo real, abordando aspectos críticos como substituição de garantias, ajuste de cláusulas de reajuste de aluguel, prorrogação de contratos e resolução de disputas. Além disso, a IA pode antecipar reações e contrapropostas, proporcionando aos profissionais legais uma preparação mais eficaz e um planejamento estratégico aprimorado.

Suporte a decisões estratégicas baseadas em dados

A modelagem preditiva da IA oferece uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas nas empresas. No âmbito dos contratos de locação, essa tecnologia permite decisões mais embasadas sobre ajustes de valores, expansões e renovações, fornecendo uma visão detalhada sobre as tendências de mercado e o comportamento dos consumidores. Além disso, a IA contribui para uma análise competitiva mais aprofundada, identificando oportunidades de investimento e lacunas no mercado. A tecnologia também ajuda a prever o impacto de mudanças regulatórias e econômicas nos contratos de locação, garantindo uma gestão adaptativa e eficiente em cenários de negócios em constante evolução.

Conforme observado, a integração da IA em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos sinaliza um futuro promissor, caracterizado por uma combinação sinérgica de eficiência, precisão e análise estratégica de alto nível. Esta tecnologia emerge não apenas como uma ferramenta de apoio, mas como um elemento transformador na maneira como lidamos com as complexidades do mercado de locações comerciais, especialmente em shoppings centers. A IA capacita os varejistas a conduzirem negociações mais eficazes, fundamentadas em análises de dados robustas e insights precisos, pavimentando o caminho para acordos mais favoráveis e adaptados às dinâmicas de mercado em constante evolução. Essa melhoria nas práticas de negociação e gestão de contratos não beneficia apenas os varejistas, mas também impacta positivamente os consumidores e o mercado de consumo como um todo. Contratos mais justos e condições de locação otimizadas resultam em melhores ofertas e serviços para o consumidor, promovendo um ambiente de mercado mais dinâmico, competitivo e orientado às necessidades do público.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.