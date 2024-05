Mantenha a garantia do seu veículo elétrico: a importância do carregamento correto da bateria

É crucial que os proprietários sigam as orientações fornecidas pelos fabricantes para proteger a integridade do carro e assegurar direitos em disputas legais

A crescente adesão aos veículos elétricos no mercado brasileiro reflete uma busca mais ampla por soluções sustentáveis e evidencia um aumento na consciência ambiental e econômica dos consumidores. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas desses veículos têm apresentado um aumento significativo, estabelecendo novos recordes e indicando uma tendência de crescimento que deverá prosseguir nos próximos anos. No primeiro trimestre de 2024, por exemplo, as vendas aumentaram 145% em comparação ao mesmo período de 2023. Contudo, para maximizar a vida útil e garantir a proteção da garantia, é crucial que os consumidores adotem cuidados essenciais na manutenção dos veículos elétricos, especialmente no que concerne ao carregamento correto das baterias.

Veículos elétricos, em comparação aos de combustão interna, requerem menos manutenção devido à menor quantidade de componentes mecânicos. As baterias de íon-lítio, que predominam nesses veículos, podem durar até 20 anos se cuidadas adequadamente. Mas quais são as práticas recomendadas para melhor uso da bateria?

Recargas lentas : essenciais para minimizar o estresse térmico e químico nas células, prolongando sua vida útil. Nível de carga ideal : manter a carga entre 20% e 80% para evitar a degradação acelerada. Condução suave : reduz o consumo de energia e preserva a capacidade da bateria. Controle da temperatura : evitar exposição a temperaturas extremas para prevenir danos por superaquecimento ou congelamento.

Os proprietários de veículos elétricos podem optar por diferentes métodos para recarregar suas baterias, cada um oferecendo conveniências distintas:

Recarga em casa : a instalação de uma estação de carregamento doméstica proporciona a conveniência de carregar o veículo sempre que necessário, sem depender de infraestrutura externa.

Estações de recarga em ambientes privados e públicos : enquanto as estações públicas são cruciais para suportar deslocamentos mais longos, as estações privadas, disponíveis em locais como estacionamentos de empresas ou shopping centers, também oferecem soluções práticas para o carregamento diário.

A escolha do tipo de carregamento residencial, seja através de uma estação de carregamento dedicada ou uma simples tomada de parede, dependerá das necessidades específicas do proprietário. As estações dedicadas, apesar de serem mais custosas, oferecem maior velocidade de recarga e um controle mais eficaz do consumo energético. O tempo necessário para uma recarga completa varia de acordo com a potência do carregador e a capacidade da bateria do veículo. O processo de carregamento das baterias é crítico para a saúde e a longevidade dos veículos elétricos. Um mau uso nesse aspecto pode não apenas comprometer a eficiência do veículo, mas também causar danos significativos que podem ser utilizados pelas montadoras como argumento para a não aceitação de reclamações de garantia. Aqui estão alguns dos possíveis danos decorrentes de práticas inadequadas de carregamento:

Degradação acelerada da bateria

Sobreaquecimento

Falha do sistema de gerenciamento da bateria (BMS)

Redução da autonomia do veículo

Invalidação da garantia

Quanto aos aspectos legais e garantias, segundo o CDC, cabe aos fabricantes provar o mau uso do consumidor quando este for o motivo alegado para negar cobertura de garantia. Contudo, é crucial que os proprietários sigam as orientações de manutenção e carregamento fornecidas pelos fabricantes para proteger a integridade do veículo e assegurar direitos em disputas legais. A adesão a estas diretrizes não apenas protege o veículo, mas também fortalece a posição legal do consumidor. Para garantir a máxima eficácia e longevidade dos veículos elétricos, é crucial que os proprietários adotem rigorosamente as diretrizes de carregamento especificadas pelos fabricantes. Essa adesão não apenas preserva a vida útil das baterias, mas também assegura o melhor desempenho dos veículos. É essencial que os consumidores estejam plenamente cientes do impacto que suas práticas de carregamento têm sobre a vida útil e a eficiência das baterias. Neste sentido, montadoras e revendedores devem fornecer instruções claras e detalhadas, através de manuais, sessões de treinamento e recursos educativos online, sobre como cumprir estas recomendações de maneira eficaz.

A colaboração contínua entre consumidores e fabricantes é indispensável para promover uma experiência positiva e sustentável com veículos elétricos. Os fabricantes devem garantir que informações sobre manutenção e cuidados adequados sejam facilmente acessíveis, enquanto os consumidores têm a responsabilidade de seguir rigorosamente estas orientações. Investir em educação e conscientização sobre práticas de carregamento adequadas é vital e pode ser efetivado por meio de programas educacionais e materiais informativos abrangentes. Essa estratégia não apenas fortalece a confiança mútua entre consumidores e fabricantes, mas também impulsiona significativamente a transição global para uma mobilidade mais sustentável e ecologicamente responsável. Responsabilidade ao carregar, garantia de rodar: o poder de um veículo elétrico bem mantido está em suas mãos.

