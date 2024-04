Os benefícios estratégicos do ‘secondment’ nos departamentos jurídicos

Este modelo apresenta uma gama de benefícios tanto para as empresas quanto para os escritórios de advocacia, estabelecendo uma ponte direta entre a teoria e a prática jurídica, alinhada aos interesses do mercado

O regime de secondment tem se destacado como uma prática inovadora e estratégica na gestão de recursos jurídicos dentro das corporações. Essa modalidade envolve o envio temporário de advogados por escritórios de advocacia para atuarem internamente nos departamentos jurídicos das empresas-cliente. Este modelo apresenta uma gama de benefícios tanto para as empresas quanto para os escritórios de advocacia, estabelecendo uma ponte direta entre a teoria e a prática jurídica, alinhada aos interesses e às necessidades específicas do mercado empresarial. Hoje, vamos explorar os benefícios desta prática e como a seleção adequada de profissionais pode potencializar os resultados das companhias.

A adoção do regime de secondment para a contratação de advogados revela-se não apenas como uma estratégia para otimizar custos, mas também como um meio eficaz de preenchimento de vagas no quadro de funcionários (headcount), apresentando benefícios financeiros significativos para as empresas. Esta modalidade de contratação não só permite uma gestão jurídica mais flexível e adaptada às necessidades do negócio, como também oferece vantagens econômicas substanciais. Diversos benefícios estão associados ao secondment, especialmente no que tange à necessidade de preenchimento de vagas de headcount pelas empresas e seus departamentos jurídicos. E boa parte do sucesso desse regime é resultado da seleção dos profissionais e da escolha dos parceiros.

A seleção de advogados para atuação em regime de secondment é um processo crítico que demanda uma abordagem cuidadosa por parte dos escritórios de advocacia, visando assegurar a máxima efetividade da parceria com a companhia. É fundamental selecionar profissionais cujas especializações e experiências prévias estejam alinhadas às áreas de interesse e às necessidades específicas da empresa. Uma análise detalhada do perfil e dos casos de sucesso anteriores do advogado pode fornecer insights valiosos.

Além das competências técnicas, as características pessoais do profissional não podem ser desconsideradas. É essencial considerar as habilidades interpessoais do advogado e sua capacidade de se integrar à cultura organizacional da empresa. A eficácia na comunicação, adaptabilidade e o trabalho em equipe são aspectos chave.

Não restam dúvidas de que o secondment oferece às empresas uma solução flexível para o gerenciamento de necessidades jurídicas flutuantes, permitindo a alocação de recursos especializados apenas quando necessário, o que pode resultar em uma significativa otimização de custos. Além disso, o regime de secondment permite que as empresas tenham acesso direto a advogados com especializações específicas e a recursos ampliados de grandes escritórios, sem a necessidade de um compromisso de longo prazo ou de contratação permanente.

Mas quais seriam os benefícios financeiros para as empresas?

Redução de Custos com Recrutamento e Treinamento: A contratação tradicional de um advogado, especialmente para posições de especialização ou de alto nível, pode envolver custos significativos de recrutamento e treinamento. No regime de secondment, a empresa se beneficia da experiência e da especialização do advogado sem os custos adicionais associados à seleção e à capacitação inicial, uma vez que o profissional já faz parte de um escritório de advocacia e possui as habilidades necessárias.

Flexibilidade de Custos Operacionais: O secondment permite que as empresas ajustem seus investimentos em serviços jurídicos de acordo com as necessidades do momento, evitando os custos fixos associados à manutenção de um quadro jurídico interno mais amplo. Isso é particularmente vantajoso em períodos de demanda jurídica variável ou durante ausências temporárias de advogados internos.

Economia em Honorários Advocatícios Externos: Ao contar com um advogado em regime de secondment, a empresa pode reduzir a necessidade de consultoria jurídica externa para assuntos rotineiros ou especializados, uma vez que o advogado secondee atua como um elo entre a empresa e o conhecimento especializado do escritório, potencialmente reduzindo os gastos com honorários advocatícios.

Por fim, é válido conhecer alguns dos benefícios percebidos com o preenchimento de vagas de headcount.

Avaliação Efetiva para Contratações Futuras: O secondment oferece uma oportunidade única para as empresas avaliarem o desempenho e o fit cultural de um advogado antes de uma possível contratação definitiva. Isso pode resultar em decisões de contratação mais informadas e bem-sucedidas, reduzindo os custos associados à rotatividade de funcionários.

Continuidade Operacional e Redução de Lacunas: Para empresas com necessidades jurídicas imediatas, seja por crescimento rápido ou por projetos específicos, o secondment pode preencher rapidamente lacunas no quadro jurídico, garantindo a continuidade operacional sem a necessidade de compromissos de longo prazo.

Transferência de Conhecimento: O profissional em regime de secondment pode atuar como um agente de transferência de conhecimento, trazendo práticas, perspectivas e competências do escritório de advocacia para o ambiente corporativo, enriquecendo a equipe jurídica da empresa.

Flexibilidade no Gerenciamento de Headcount: Empresas frequentemente enfrentam restrições de headcount por motivos orçamentários ou estratégicos. O secondment permite a adição temporária de recursos altamente qualificados sem impactar permanentemente o quadro de funcionários, oferecendo uma solução flexível para atender às demandas jurídicas emergentes.

A prática do secondment não é apenas uma ponte entre diferentes mundos jurídicos; é a vanguarda de uma evolução na prestação de serviços jurídicos, onde flexibilidade e especialização caminham juntas em direção ao futuro. Em um mundo empresarial que exige agilidade e precisão, o secondment emerge não só como uma solução, mas como um novo paradigma para enfrentar os desafios jurídicos contemporâneos. Adotar o regime de secondment é reconhecer que o sucesso empresarial e a excelência jurídica são frutos de uma colaboração que ultrapassa as fronteiras tradicionais, rumo a um futuro em que a adaptabilidade é chave. Nesse “jogo do sucesso empresarial”, o secondment é a jogada mestre que alinha expertise jurídica à estratégia corporativa, garantindo não só a conformidade legal, mas a vantagem competitiva.

