Preocupação com o meio ambiente faz ESG virar tendência no consumo dos brasileiros

No ano de 2021, em comparação com 2020, aumentaram em mais de 150% as buscas realizadas por brasileiros no Google pelo termo ‘ESG’

anncapictures/Pixabay Termo ESG é a tradução de Environmental, Social and Governance, o que significa Ambiental, Social e Governança em português



Originário de um relatório de 2005 intitulado “Who Cares Wins” (“Ganha quem se importa”), o surgimento do ESG é resultado de uma iniciativa liderada pela Organização das Nações Unidas, onde se concluiu que a incorporação de alguns fatores no mercado financeiro poderia gerar mercados mais sustentáveis e com resultados mais favoráveis para a sociedade. Embora já considerado pelo mercado financeiro, agora é a vez dos consumidores se voltarem para questões envolvendo o ESG, influenciando nas decisões de compras de muitos brasileiros.

Você sabe do que se trata “esse tal de ESG”?

Traduzido do inglês (Environmental, Social and Governance) para Ambiental, Social e Governança, o termo ESG vem ganhando importante destaque na relação entre empresas e consumidores. Trata-se de um conjunto de padrões e boas práticas utilizado para definir se a atuação de uma determinada empresa é socialmente consciente, sustentável e bem gerenciada.

Com aumento de destaque no setor empresarial, esses 3 fatores traduzem as preocupações das empresas com o futuro sem que exista uma limitação “apenas” aos aspectos do meio ambiente. Nossa sociedade, em especial a parcela mais jovem, cada vez mais tem adotado uma postura preocupada com o impacto que o consumo causa no planeta, o que tem obrigado muitas empresas a se reinventar diante desta pressão.

O ESG seria uma “nova moda”?

Definitivamente não. Não se trata de modismo, mas, sim, uma realidade que chegou para ficar, embora ainda seja algo novo no Brasil em comparação com outros países. Como forma de demonstrar esta tendência e interesse pelo tema, sabe-se que no ano de 2021, comparado com 2020, aumentaram em mais de 150% as buscas realizadas por brasileiros no Google pelo termo “ESG”, colocando o Brasil na 25ª colocação entre os países que mais procuraram informações sobre o assunto em todo o mundo, incluindo a 1ª colocação entre os países na América do Sul.

Tal preocupação se reflete também em uma importante alteração no perfil dos consumidores, uma vez que esse interesse já se mostra presente no direcionamento do consumo para empresas comprometidas com as melhores práticas ambientais. Por tais razões e interesses dos consumidores, muitas empresas já perceberam esta forte tendência de direcionamento do mercado de consumo, fazendo com que diversas companhias alterem ou reforcem seus posicionamentos ligados ao ESG, fortalecendo as suas reputações.

Além das questões de investimentos e consumo, o ESG também já ganha destaque sob o ponto de vista do Poder Judiciário, em especial em favor das empresas que aplicam seus conceitos, demonstrando sua boa-fé nas escolhas e medidas adotadas pelas companhias. A cada dia percebemos um recorrente aumento sob o aspecto de que os consumidores buscam interagir e contratar as empresas com as quais mantém maior alinhamento de valores, inclusive sob o aspecto do orgulho demostrado em razão desta relação de consumo. Cabe às empresas a missão de transmitir aos seus consumidores quais são os seus objetivos, demonstrando toda sua transparência na busca pelos resultados e quais são as ações adotadas para redução dos possíveis impactos diante do que se pretende obter. Por tudo isso, não é precipitado dizer: “O consumidor já está atento ao ESG”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.