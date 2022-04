Saiba quais cuidados você deve ter ao comprar alimentos em supermercados

Garantir ao consumidor um alimento de qualidade é dever dos supermercados, mas os consumidores precisam fazer a sua parte

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO É preciso tomar alguns cuidados na hora de escolher alimentos no supermercado



Embora seja um direito do consumidor comprar alimentos em condições de uso, não podemos esquecer algumas precauções durante as compras nos supermercados. Também cabe ao consumidor o cuidado necessário para garantir que os alimentos sejam adquiridos com qualidade. Ao entrar nos supermercados, não faltam opções para compras. São diversos corredores, gôndolas e quiosques, que podem reduzir a atenção dos consumidores. Organize-se para suas compras e gaste tempo com alguns cuidados! O mais importante: atenção às condições gerais de higiene do estabelecimento. Além da higiene com as instalações, é muito importante que os utensílios estejam limpos e os funcionários que manipulam os alimentos estejam devidamente uniformizados, fazendo o correto uso de luvas e proteção para os cabelos. Ultrapassada a questão de higiene do estabelecimento, chegou a hora das compras e a organização dos alimentos dentro do carrinho.

Produtos resfriados ou congelados devem ficar para o final das compras, mantendo uma temperatura adequada aos alimentos. Observe os equipamentos (refrigerador ou freezer) e verifique se não possuem poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície. São situações indicativas de problemas no armazenamento do produto. Após sua compra, os alimentos precisam ser levados à refrigeração o mais breve possível. Ao pensar em produtos do setor hortifrúti, evite apertar as verduras, legumes e frutas. Antes de comprar esses itens, assim como pães e bolos, confira se as embalagens são adequadas. Além de prejudicar a conservação do alimento, podem contaminar os produtos.

Pensando em carnes e peixes? Compre apenas itens que estejam expostos com as devidas proteções e que tenham boa aparência. O cheiro também é um fator de extrema importância, já que um mau odor pode indicar produtos estragados. Tenha cuidados especiais com esses produtos, pois sofrem contaminação por microrganismos, insetos e vermes. Cuidados também ao comprar produtos que possuem embalagens à vácuo ou produtos à granel. Além de ser necessária a conferência do peso, preocupe-se com a forma como estão acondicionados. Verifique a embalagem e procure por rompimentos, furos, bolhas de ar e até mofo. São aspectos fundamentais para serem analisados.

Nossa, olha aquela promoção!!! Não se preocupe apenas com o preço… Verifique a data de vencimento (evite comprar alimentos com vencimento próximo da data da compra). Cuide também para que os alimentos estejam armazenados em embalagens adequadas. Muitas vezes, problemas com as embalagens e proximidade com as datas de vencimento acabam gerando promoções nos supermercados. Fique atento!

E o que NÃO comprar?

Produtos Vencidos (independentemente do vencimento);

Latas estufadas, enferrujadas, amassadas ou com lacre rompido. Estas situações podem comprometer a integridade do produto, prejudicando sua qualidade.

Embalagens em vidro que contenham tampas enferrujadas ou amassadas, ou que apresentem líquidos turvos/com espuma. Também sinalizam a possibilidade de alimentos estragados.

Sabemos a importância de nos preocuparmos com a qualidade nutricional da alimentação. E não podemos esquecer de nos preocuparmos com a qualidade dos alimentos comprados. Tenham os devidos cuidados com os alimentos! Você e a sua família merecem esses cuidados.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.