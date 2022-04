‘Selo Empresa Verificada’: Como fortalecer a imagem da empresa

Não basta ter um bom produto ou prestar um bom serviço, a imagem do seu negócio também precisa ser forte

Em um mundo extremamente competitivo, com inúmeras ofertas de novos produtos e serviços, é fundamental fortalecer a imagem da empresa junto ao consumidor. A boa imagem é um dos fatores preponderantes para o sucesso de uma empresa e melhoria dos resultados. Empresas que detêm uma boa imagem, fortalecem a confiança do seu cliente, aumentam o relacionamento e, consequentemente, transformam em lealdade sua relação com o consumidor. Além de possuir produtos ou serviços de qualidade e investir alto em campanhas publicitárias, uma nova forma de fortalecer a imagem das empresas é através da obtenção do “Selo Empresa Verificada”, lançado pelo Procon-SP em 24/03, como forma de demonstrar a preocupação da companhia com o seu público consumidor.

O “Selo Empresa Verificada” (Portaria 055/2022) certifica que a empresa é cadastrada no “Sistema Procon-SP Digital”, que é a plataforma usada pelos consumidores para fazer reclamações, denúncias e tirar suas dúvidas. As empresas interessadas nesta certificação se habilitam junto ao Procon-SP, indicando seus representantes legais e os seus responsáveis pelos atendimentos. A obtenção do selo é mais uma forma de garantia ao consumidor de que a empresa com que se pretende contratar mantém registros e relacionamento com os Órgãos de Defesa, demonstrando sua preocupação e respeito ao cliente.

Em razão da importância e para conferir maior peso na certificação, o Procon-SP recomendará aos consumidores para que prefiram se relacionar com as empresas possuidoras do “Selo Empresa Verificada”. Pelo lado das empresas, como forma de dar publicidade e reforçar a preocupação e respeito da companhia com seus consumidores, elas poderão utilizar a imagem do selo em seus sites e lojas físicas, além das suas redes sociais e nos seus materiais publicitários .

Como identificar o “Selo Empresa Verificada”?

Para que o consumidor possa reconhecer o “Selo Empresa Verificada”, a certificação possui algumas características:

Logo do Procon-SP; Mecanismo de conferência e autenticação através de QR Code; Inscrição da frase “Certificação de que a empresa acima está cadastrada no sistema PROCON-SP DIGITAL. Uma segurança de atendimento ao consumidor” ; Informação sobre a data de validade da certificação (validade anual).

A empresa pode perder o “Selo Empresa Verificada”?

A resposta é sim. Para manutenção do “Selo Empresa Verificada”, a empresa precisa manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Procon-SP e não pode deixar de responder às notificações enviadas pelo Órgão através da plataforma de contato. Em não havendo a observância desses pontos, o selo poderá ser cassado. Em havendo a cassação da certificação, a empresa fica obrigada a suspender imediatamente sua divulgação, efetuando a retirada e o recolhimento de qualquer material publicitário que faça menção ao selo e que esteja disponível em seu site, lojas físicas e locais de atendimento ao consumidor. Para solidificar o laço de confiança com o consumidor, é fundamental que a empresa entenda a importância de ser mantida uma harmonia com seus clientes, que somente será possível através do aprimoramento de medidas eficazes de atendimento. Uma coisa é certa: As empresas se importam com seus consumidores. Sabem que não basta ter apenas um bom produto, é preciso ter uma excelente imagem.

