Seu voo atrasou? Saiba como fazer a revolta dar lugar à compreensão

: Mesmo sem “um céu de brigadeiro”, os aviões estão preparados para voos em diversas condições meteorológicas, mas sem renunciar às condições meteorológicas

para não comprometer a segurança do voo. O mau tempo pode comprometer toda a malha aérea, criando um efeito cascata no atraso dos voos, não apenas na localidade do mau tempo, mas nos destinos de outros aeroportos. Nos casos em que as condições climáticas não são as melhores, mas ainda permitem a continuidade da operação, é preciso restringir o uso de algumas pistas, ocasionando atrasos nos pousos e decolagens (olha aí o “tráfego aéreo”). Sabe-se que as condições climáticas são responsáveis por

dos atrasos dos voos superiores a

minutos no Brasil.