STF suspende processos e força debate sobre a aviação nacional

O transporte aéreo torna-se um espelho de algo maior: a dificuldade de construir um modelo regulatório coerente, previsível e capaz de conciliar direitos individuais com setores complexos

Danilo Verpa/Folhapress Aeroporto de Congonhas



A decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli nesta quarta-feira, 26 de novembro, ao suspender todos os processos que discutem indenizações por atrasos e cancelamentos de voos, abriu uma discussão que vai muito além do setor aéreo. Ela recoloca na mesa um tema sensível e estruturante do país: o equilíbrio entre proteção do consumidor, segurança jurídica e a hiperjudicialização que marca o sistema brasileiro.

O transporte aéreo, nesse contexto, torna-se um espelho de algo maior: a dificuldade de construir um modelo regulatório coerente, previsível e capaz de conciliar direitos individuais com a lógica técnica de setores complexos. A decisão do Supremo funciona como um ponto de parada e de respiro para um debate que precisa ser feito com precisão e responsabilidade.

A decisão de 26/11 e sua base constitucional: por que o STF interveio

A medida suspende, de forma nacional e imediata, todos os processos individuais e coletivos que discutem indenizações por danos morais ou materiais decorrentes de atraso ou cancelamento de voos. Até o julgamento definitivo, nenhum tribunal poderá proferir decisão final sobre o tema.

Embora não resolva o mérito, a suspensão tem fundamento claro:

Evitar decisões divergentes em milhares de ações simultâneas.

Preservar coerência jurídica até que o plenário defina qual regime deve prevalecer.

Rever um conflito normativo antigo entre regras técnicas da aviação (Convenção de Montreal, CBA, normas da Anac) e o modelo protetivo do CDC.

A Constituição Federal, no artigo 178, determina que o transporte aéreo deve ser regulado por normas específicas, especialmente em matéria de responsabilidade. E, em precedentes recentes, o próprio STF já reconheceu que, no transporte internacional, a Convenção de Montreal prevalece para danos materiais, sem afastar a análise de danos morais à luz do CDC.

Agora, o Tribunal tem diante de si a tarefa de definir qual deve ser o modelo jurídico para voos domésticos, hoje marcados por jurisprudência fragmentada e muitas vezes contraditória.

A judicialização como pano de fundo: um país que litiga mais do que regula

Inserir a aviação no debate da judicialização não é exagero. O Brasil está entre os países que mais judicializam relações de consumo. No setor aéreo, o fenômeno é ainda mais evidente: milhões de passageiros, sensibilidade operacional extrema e uma legislação protetiva criam terreno fértil para litígios massificados.

O problema não é o acesso à Justiça, que é fundamental, mas a ausência de uniformidade, a proliferação de ações repetitivas e a existência de interpretações divergentes para casos idênticos.

Isso afeta:

consumidores, que recebem decisões imprevisíveis;

empresas, que enfrentam insegurança jurídica permanente;

o sistema judicial, pressionado por demandas em massa;

a regulação, que perde força quando submetida a decisões pulverizadas.

A decisão do STF sinaliza a necessidade de reorganizar o debate e oferecer um marco jurídico mais claro e eficiente, algo essencial em um mercado que movimenta bilhões por ano e impacta diretamente a economia nacional.

Impactos imediatos: estabilidade com expectativa

Com a suspensão, milhares de processos ficam congelados. Para consumidores, isso significa um período de indefinição, mas também a perspectiva de uma regra uniforme no futuro.

Para o setor aéreo, que opera com margens reduzidas e forte exposição a eventos externos, a medida reduz riscos de decisões contraditórias, alivia provisões contábeis e reequilibra momentaneamente o passivo judicial.

Para o Judiciário, trata-se de uma pausa estratégica que evita decisões desalinhadas e permite análise técnica mais profunda.

O que está em jogo no julgamento final: três caminhos possíveis

Prevalência do regime setorial da aviação

Aplicação prioritária das normas técnicas, tratados internacionais e legislação específica.

Impacto provável: redução estrutural da litigiosidade e maior previsibilidade.

Prevalência do Código de Defesa do Consumidor

Manutenção do modelo atual de responsabilidade ampliada, danos morais presumidos e tutela maximalista.

Impacto provável: perpetuação da judicialização em massa.

Modelo híbrido

Regime setorial para danos materiais e CDC para hipóteses excepcionais de falha grave ou desassistência.

Impacto provável: equilíbrio entre tutela do passageiro e racionalidade regulatória.

A aviação como laboratório jurídico e institucional

O transporte aéreo é global, técnico, regulado e exposto a riscos inevitáveis. Ao mesmo tempo, a experiência do passageiro precisa ser protegida. A tensão entre esses dois polos explica a litigiosidade e demonstra porque a decisão do STF ultrapassa o setor e dialoga com o nível de maturidade institucional do país.

O julgamento também será observado por mercados correlatos: seguros, turismo, infraestrutura, mobilidade urbana e plataformas digitais, todos dependentes de previsibilidade.

O desafio de equilibrar direitos e estabilidade

A decisão do STF marca um ponto de inflexão na regulação do transporte aéreo brasileiro. O país está diante de uma escolha estratégica: manter um sistema pulverizado, caro e imprevisível, ou construir um modelo que concilie proteção, técnica e estabilidade.

O julgamento que virá definirá não apenas o futuro da aviação, mas o grau de maturidade regulatória que o Brasil pretende entregar. Em mercados complexos, previsibilidade é tão essencial quanto segurança.

O setor aéreo precisa de regras claras.

O consumidor, de confiança.

E o país, de estabilidade.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.