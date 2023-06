Vai comprar um imóvel? Veja os cuidados necessários antes e depois da compra

Entender mais sobre o setor da construção civil é crucial para evitar contratempos

Antônio Cruz/Agência Brasil É importante acompanhar obra de perto em caso de compra na planta



Nesse vasto universo do mercado imobiliário, onde as construtoras desempenham um papel crucial, nem sempre a relação entre elas e os consumidores é vista de forma harmoniosa. Mesmo reconhecendo a existência de problemas envolvendo um imóvel e toda frustração necessária para lidar com questões de construção, reparos ou atrasos na entrega do imóvel, também precisamos analisar o fato de que muitos consumidores reclamam indevidamente contra as construtoras.

Talvez o primeiro erro do consumidor esteja na falta de uma pesquisa inicial sobre a construtora com que se pretende contratar. Diante de tudo que está envolvido na compra de um imóvel, chega a ser uma negligência do consumidor não se preocupar com a checagem da reputação da empresa, sua experiência no mercado, a qualidade de seus trabalhos anteriores e até mesmo a forma como a empresa lida com o seu histórico de reclamações.

Antes de investir em um imóvel, os consumidores devem realizar uma pesquisa abrangente sobre a construtora. É fundamental que o consumidor se utilize de todos os meios possíveis para buscar informações sobre a empresa com que pretende contratar. Uma construtora confiável deve ter um histórico sólido de conclusão de projetos, cumprimento de prazos e satisfação dos clientes. Contudo, infelizmente muitos consumidores cometem o equívoco de não investir tempo suficiente em pesquisas, o que pode levar a problemas no futuro.

Escolhida a construtora e definido o imóvel, outro problema recorrente cometido pelos consumidores é o de não ler cuidadosamente o contrato antes de assiná-lo. Muitas vezes, os consumidores ficam ansiosos para fechar o negócio e não dedicam tempo suficiente para entender os termos e condições do contrato. É essencial revisar todos os detalhes, incluindo prazos, custos, cláusulas de rescisão e garantias. Se houver algum ponto que não esteja claro, é importante buscar esclarecimentos com a construtora antes de assinar o contrato. É fundamental que o consumidor esteja completamente ciente do que está assinando.

Uma vez firmado o contrato e enquanto se aguarda a construção e o recebimento do imóvel, outro equívoco comum é não acompanhar de perto o andamento da obra. Muitos consumidores confiam cegamente no cronograma inicialmente estabelecido e não verificam regularmente o progresso da construção. Acompanhar de perto o andamento da obra permite identificar problemas precocemente e evitar surpresas desagradáveis no futuro.

Além do acompanhamento da obra, um ponto de fundamental importância a ser considerado pelo consumidor é a obrigatoriedade da leitura e compreensão do memorial descritivo do imóvel. É através do memorial descritivo que o consumidor terá maiores detalhes sobre todos os aspectos do imóvel, incluindo os materiais utilizados, as dimensões e os detalhes de acabamento. Trata-se de documento essencial para compreensão exata do que se está sendo contratado. A não leitura do memorial descritivo e a sua não compreensão pode levar o consumidor a ter surpresas desagradáveis depois da compra.

Seguindo em nossa linha temporal, agora já no momento de recebimento do imóvel, a vistoria de recebimento é uma etapa crucial a ser considerada pelo consumidor quando da compra de um imóvel. É nesse momento que lhe é conferida a oportunidade de verificar se o imóvel está em condições adequadas e se tudo está conforme o acordado no contrato. Para tanto, diante da importância do momento, recomenda-se que o consumidor seja acompanhado de um profissional experiente, que lhe permita maior certeza de que todos os aspectos do imóvel sejam inspecionados, desde a estrutura até aos acabamentos. Ignorar a importância da vistoria do imóvel também está entre os equívocos mais comuns, já que muitos consumidores assumem que “tudo está em ordem” e não realizam uma inspeção adequada. Pode parecer tentador pular essa etapa, e acontece muito em casos de consumidores ansiosos para se mudar para sua nova casa. Cabe ao consumidor o cuidado de realizar sua vistoria de recebimento.

E então chegamos naquele momento em que alguns problemas são identificados no imóvel comprado. Sabemos que isso acontece e é perfeitamente previsível que aconteça. Não apenas no mercado imobiliário, como em qualquer outro seguimento, problemas acontecem e as empresas estão sujeitas ao erro. A questão que precisa ser analisada é a forma como iremos lidar com o problema.

Quando os consumidores enfrentam problemas com construtoras, é comum recorrer diretamente ao Judiciário sem tentar uma solução diretamente com a construtora. E não há dúvidas de que esse comportamento é um grande equívoco, pois a conciliação direta entre as partes pode oferecer uma resolução mais rápida e menos custosa.

Entretanto, sabemos que muitos consumidores se concentram apenas na busca por uma compensação financeira. Embora seja compreensível o desejo de uma indenização por problemas enfrentados, nem sempre essa é a única solução possível. Ao enfrentar problemas com uma construtora, é importante considerar alternativas de resolução, como reparos, substituição de materiais ou ações corretivas. Em alguns casos, corrigir o problema pode ser mais benéfico do que buscar uma compensação financeira. É essencial avaliar todas as opções disponíveis e buscar uma solução que atenda às necessidades e interesses dos envolvidos.

Mesmo sabendo da ocorrência de inúmeros casos envolvendo a compra de um imóvel, é certo que qualquer construtora séria não tem a menor intenção de prejudicar o seu consumidor. Embora os consumidores possam enfrentar problemas em suas reclamações de consumo na contratação com construtoras, muitos desses problemas podem ser prevenidos e outros rapidamente solucionados. Entender e compreender o setor da construção civil é a melhor forma do consumidor se prevenir e evitar contratempos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.