Você já leu algum manual de instruções? Saiba por que é fundamental para a sua segurança

Fornecido quando da compra, poucos são aqueles que se preocupam em saber o conteúdo; o que parece um detalhe, pode fazer a diferença

tirachardz - br.freepik.com Manual de Instruções deve trazer informações sobre a montagem do produto, formas de utilização e cuidados necessários de segurança



Não precisamos de maiores pesquisas para sabermos que a maior parte dos consumidores não se preocupam com a leitura do Manual de Instruções dos seus produtos. Você já leu algum manual de instruções? Em rápida análise ao Código de Defesa do Consumidor, encontramos a previsão do direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que possam apresentar”. Além disso, o mesmo CDC determina que o fornecedor disponha informações ao consumidor através do uso de dados de linguagem de fácil compreensão e com ilustrações, inclusive para produtos importados, com a devida tradução do manual para o português. Vale lembrar que estas informações devem estar disponíveis ao consumidor antes mesmo de adquirir o bem, para que ele tenha condições prévias de melhor analisar sua compra.

Mas do que adianta existir a informação, se ela não for devidamente consultada? Embora o CDC garanta ao consumidor o direito à informação, também é seu dever conhecê-la devidamente, inclusive em razão de cuidados com a sua própria segurança. Informações como a montagem do produto, formas de utilização e cuidados necessários de segurança, sempre constam dos manuais de instruções. Além disso, os manuais de instruções também apresentam informações sobre a garantia do produto e a rede de assistência técnica.

Quais são as vantagens de ler o manual de instruções?

A certeza de que o produto será usado da forma como indicado pelo fabricante, evitando que o bem seja danificado e, por consequência, que a garantia seja perdida devido ao seu mau uso. No quesito segurança, especialmente quando falamos de produtos elétricos ou eletrônicos, é através do manual de instruções que são prestados esclarecimentos relacionados ao fornecimento de energia para sua utilização. A necessidade do uso de fio terra, capaz de evitar uma descarga elétrica no usuário, o tipo de voltagem (110 ou 220 volts), fundamental para evitar choques elétricos ou queimas de aparelhos, bem como a possibilidade ou não do uso de extensões para os fios, são algumas destas informações. Outro importante item a ser observado diz respeito à limpeza de determinados produtos. Em razão da falta de prévio conhecimento, muitos consumidores usam produtos inadequados para a realização da limpeza de certos bens, o que acaba prejudicando sua aparência, durabilidade ou mesmo seu correto funcionamento.

A leitura dos manuais aumenta a experiência com o produto

Embora muitos consumidores deixem de lado a leitura dos manuais, esse erro também pode prejudicar sua experiência com o produto. A não leitura das instruções, além de trazer uma série de possíveis problemas ao consumidor, faz com que o usuário deixe de aproveitar inúmeras funções do produto adquirido. Como exemplo, quando falamos em equipamentos eletrônicos, os quais normalmente carregam as maiores evoluções tecnológicas, muitas funções desconhecidas dos usuários deixam de ser utilizadas por total desconhecimento da sua existência. Bastaria a simples leitura, para que todo potencial do produto seja mais bem aproveitado. Os manuais são vitais para melhor uso dos produtos. Confie nisso. Meu pai me dizia: “Sabendo usar, não vai faltar”. E ele tem razão!

