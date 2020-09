Constantino: Jornal de ultra-esquerda tenta manchar imagem de Trump antes das eleições

Para Constantino, reportagem não terá impacto eleitoral para Trump

EFE/EPA/JUSTIN LANE "É uma tentativa, nas vésperas das eleições, de arranhar a imagem do Trump por um jornal de ultra-esquerda, mas não fará muito efeito", afirmou Constantino



Donald Trump teria deixado de pagar imposto de renda por 10 anos. Uma reportagem do jornal The New York Times apurou que ele teria pago 750 dólares em 2016 e 2017, mas o republicano diz que perdeu dinheiro e negou as informações do jornal. “Pois é, a primeira coisa é a fonte. Um jornal de ultra-esquerda que faz campanha e militância contra o governo Trump, então de onde vem o tiro já gera desconfiança. Segundo que o próprio advogado de Trump negou que teria pago e terceiro lugar, mesmo que seja verdadeira a informação, é muito comum nos Estados Unidos, porque há mais flexibilidade, você ‘carregar’ prejuízos, e sabemos que Trump atuou em várias áreas até muito arriscadas, perdeu muito dinheiro com casinos, por exemplo, para compensar impostos depois. Não é anormal um empresário do porte de Trump ficar sem pagar impostos por um bom período, porque ele acumulou prejuízos. É uma tentativa, nas vésperas das eleições, de arranhar a imagem do Trump por um jornal de ultra-esquerda, mas não fará muito efeito”, analisou Rodrigo Constantino.