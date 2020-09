Constantino: Marco Aurélio Mello coloca alguma ordem em ação esdrúxula contra Bolsonaro

Para Constantino, Marco Aurélio Mello tem sido “voz dissidente” no STF

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Marco Aurélio Mello suspendeu inquérito contra Bolsonaro



Marco Aurélio Mello suspende inquérito sobre possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro paralisou a investigação até que o Plenário do Supremo decida se o presidente deverá depor presencialmente ou poderá se manifestar por escrito. “Marco Aurélio Mello vem sendo uma voz dissidente e importante em alguns votos, vamos lembrar que ele chamou de inquérito de fim de mundo aquele ilegal aberto por Toffoli e relatado ‘no canetaço’ por Alexandre de Moraes sobre fake news, que perseguiu apoiadores do presidente, colocou alguma ordem nessa bagunça. Cabe agora aos demais ministros tentarem derrubar essa decisão esdrúxula e que vai contra a jurisprudência do próprio Supremo, no caso Barroso autorizou o presidente Temer, investigado, a não depor presencialmente, como derrubar isso sem constranger muito um decano que está nas vésperas de se aposentar e tenta perseguir nitidamente aquele que ele considera um nazista. É esse tipo de postura que derruba a credibilidade de uma instituição importante como o STF“, afirma Rodrigo Constantino.