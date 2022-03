Quanto custa evitar a própria pandemia?

Trabalho desenvolvido por epidemiologistas, biólogos e economistas sugere que próxima crise sanitária poderá ser evitada com US$ 20 bilhões em gastos pelos países

La gente visita el Parque Forestal Olímpico durante las vacaciones del Festival Qingming en Pekín, China.



Cada ano da pandemia levou a custos estimados em US$ 10 trilhões. Não apenas em vidas humanas como pelas perdas econômicas, causadas pelo fechamento das economias, e medidas de estímulo para evitar uma recessão. Se contarmos ainda o caos global no transporte de mercadorias e, principalmente a inflação alta, que tira poder de compra das pessoas, o custo pode ser muito maior. Evitar esse peso na economia deveria ser prioridade de governos, organizações e autoridades de saúde. Mas os planos atualmente existentes preveem em a ação apenas quando as pessoas começam a ficar doentes.

Um estudo internacional, envolvendo pesquisadores de várias universidades, sugere que prevenir sai muito mais barato. Desenvolvido por epidemiologistas, biólogos, conservacionistas e economistas, o trabalho calcula que com US$ 20 bilhões por ano a próxima pandemia poderá ser evitada, ou pelo menos seu custo será muito menor. Começando pela Gripe Espanhola, em 1918, em pouco mais de um século, segundo os pesquisadores, o mundo passou por 28 pandemias. Todas provavelmente seguiram o padrão de um vírus ser transmitido de animais para seres humanos, passando então de humano para humano e no fim, tiveram um custo médio de US$ 350 bilhões. Quebrar esse ciclo, mais do que medidas emergenciais, exigiria, por exemplo, fechar a indústria de animais selvagens na China. Um dos suspeitos de transmissão do coronavírus foi o consumo de morcegos no país. Custaria US$ 19 bilhões encerrar a atividade, compensando e encaminhando trabalhadores e empresas para outros ramos da economia, segundo relatório do governo chinês.

Outra necessidade é de reduzir em pelo menos 35% o desmatamento das florestas. O custo seria de US$ 3 bilhões. Monitorar mais de perto o surgimento de novos vírus, US$ 340 milhões. O programa aponta outras medidas, apoiadas em programas locais já existentes, para oferecer cálculos mais aproximados dos gastos necessários. No fim, esse custo de US$ 20 bilhões por ano é alto, mas não diante dos custos econômicos da atual pandemia. O produto interno bruto brasileiro perdeu US$ 600 bilhões em 2020. No mundo todo, só os gastos com as medidas de combate à Covid foram de US$ 20 trilhões. Mil vezes mais do que o trabalho prevê. Enfim, é melhor prevenir do que remediar. O estudo não cita a frase, mas deveria, custa muito menos tentar evitar ou diminuir a chance de uma pandemia do que lidar com ela.

