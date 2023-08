Em busca do ‘El Dorado’ digital: como descobrir novas criptomoedas antes do seu lançamento e lucrar com isso

O novo Bitcoin pode estar ao seu alcance com alguns cliques; estas são as opções para quem quer adquirir novas criptomoedas a preços competitivos

Divulgação/Unicoin Exemplo de criptomoeda confiável de última geração que está disponível para ser adquirida antes de sua ICO é a Unicoin



Quando se trata de investir, muitos gostariam de voltar a 2009 e comprar bitcoins. Como isso é impossível, uma opção mais realista para obter lucros pode ser o investimento na compra antecipada de criptomoedas. É a nova versão da busca pelo “El Dorado”, a mítica cidade repleta de ouro, só que no mundo digital. Entretanto, considerando os mais de 29 mil tokens e moedas digitais existentes no mercado, esse não é um objetivo nada fácil de se atingir. Como diferenciar as criptomoedas em que vale a pena investir? E como encontrá-las antes do seu lançamento?

Opções de investimento antecipado

Há três formas de adquirir moedas digitais e tokens antes de sua entrada no mercado: a pré-venda, a oferta inicial de moedas — ou innitial coin offering (ICO) — e a oferta inicial de DEX (IDO). A pré-venda ocorre quando a empresa criadora da criptomoeda destina um número limitado de tokens para serem vendidos a um valor preferencial. O processo também é chamado de oferta privada e ocorre antes que o ativo seja liberado para o público. Geralmente, essa pré-venda acontece através do seu site oficial, por um período de tempo limitado.

A ICO, por sua vez, funciona como um crowdfunding no qual os desenvolvedores da criptomoeda oferecem tokens para financiar o projeto, quase sempre em seus estágios mais iniciais. É uma relação do tipo “ganha-ganha”, já que a empresa obtém capital e os investidores adquirem criptomoedas por um preço competitivo. A ICO pode ser feita com o blockchain da Ethereum, por exemplo, ou em uma exchange. Por fim, a oferta inicial de DEX ou IDO é uma opção para adquirir criptomoedas através das exchanges, sendo necessário ter criptomoedas na carteira para fazer as transações. Pode ser atraente para os investidores por sua liquidez imediata e pelos custos de negociação mais baixos.

Como descobrir criptomoedas valiosas

Descobrir criptoativos com potencial requer investigação. No entanto, 31% dos novos compradores de criptomoedas são influenciados por seus amigos, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Chicago, e isso se traduz em mais compras por impulso. Para não fazer parte do grupo que compra sem ter conhecimentos na área, buscar informações em portais conceituados e especializados é uma das formas mais fáceis de conseguir criptomoedas em sua fase inicial. As redes sociais costumam ser outro ponto de referência, mas a enorme quantidade de informações não confiáveis que circulam nesses espaços, e a forma como são usadas para desestabilizar os mercados, podem limitar os bons resultados na aquisição de tokens realmente valiosos.

Por que as novas criptomoedas são atraentes

Um exemplo de criptomoeda confiável de última geração que está disponível para ser adquirida antes de sua ICO é a Unicoin, que é respaldada por empresas de alto crescimento e por um portfólio de propriedades. Ao contrário de outras criptomoedas, a Unicoin é auditável, está em conformidade com a regulamentação e não é anônima. Pode ser adquirida através da sua página oficial e possui um plano especial que permite aos investidores oferecer imóveis para a aquisição de criptomoedas, com a vantagem dele ser negociado a 140% do seu valor de avaliação.

Essas são apenas algumas das possibilidades à disposição para que investidores visionários em busca do próximo Bitcoin comprem criptomoedas de forma antecipada. Investir em criptomoedas antes do seu lançamento pode abrir as portas para oportunidades lucrativas, mas também implica uma pesquisa minuciosa e muito cuidado na hora de escolher os projetos onde investir. Manter-se informado e avaliar com atenção as oportunidades é essencial para quem busca alcançar o cobiçado “El Dorado” dos lucros no mercado de criptomoedas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.