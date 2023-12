Inteligência artificial como consultora de investimentos? Saiba mais sobre as inovações que estão revolucionando o mundo financeiro

Enquanto alguns a utilizam sem compreender suas limitações, outros exploram seu potencial para analisar o grande volume de informações do mercado cripto

Divulgação/Unicon Hunters Inteligência artificial já é usada para tomar decisões sobre investimentos



No Brasil, 50% das empresas utilizam algum tipo de inteligência artificial (IA), e espera-se que esta tecnologia aumente o PIB da América Latina em 5% até 2025. Enquanto isso, já existem usuários explorando suas aplicações para tomar decisões de investimento. Nos Estados Unidos, a plataforma eToro revelou que 41% de seus entrevistados estão dispostos a utilizar ou já utilizam IA para escolher ou alterar investimentos em seus portfólios, e este percentual sobe para 71% no grupo de investidores com idade entre 18 e 44 anos.

A IA tem inúmeras aplicações e é particularmente popular no caso das criptomoedas, podendo ser utilizada para analisar e prever tendências de mercado, otimizar estratégias de negociação e gerir riscos. Ela também possibilita executar negociações com maior velocidade e precisão, com base em registros históricos de mercado, e analisar notícias da mídia e comentários nas redes sociais. As carteiras de criptomoedas impulsionadas pela IA podem ser usadas ainda para monitorar transações em tempo real, obter recomendações personalizadas, melhorar taxas de transação e prever movimentos potenciais do mercado com dados transacionais e análise de tendências.

O mercado funcionando como uma máquina

Uma das grandes vantagens da IA ​​é que ela elimina o impacto das emoções humanas, sendo capaz de ler os sentimentos predominantes no mercado para tomar melhores decisões e neutralizar o risco de escolhas irracionais. Essa vantagem oferecida pelas máquinas pode transformar empregos comuns em finanças, como analistas de pesquisa de mercado, analistas financeiros, consultores financeiros pessoais e outros empregos que exigem a manipulação de grandes quantidades de dados numéricos. No mercado de ações, a IA já supera os gestores de fundos. Um exemplo de sua eficácia é o fato de um fundo hipotético escolhido pelo ChatGPT ter subido 4,93% nas primeiras oito semanas desde a sua criação, em comparação com a média de -0,78% registrada pelos 10 fundos mais populares do Reino Unido.

As limitações

É claro que essa tecnologia ainda não pode substituir completamente os humanos na tomada de decisões financeiras. A IA não é à prova de erros, e não tem um critério desenvolvido para analisar as condições atuais do mercado. O ChatGPT, por exemplo, está atualizado até janeiro de 2022. Confiar apenas nas suas recomendações é um risco enorme e pode levar a perdas significativas. Outro ponto que muitas vezes é deixado de lado é o fato de que a IA tende a inventar respostas quando se depara com questões que não sabe resolver. Como resultado, suas respostas às vezes não fazem sentido a um nível mais profundo, mesmo que pareçam precisas à primeira vista, ou não são contextualmente exatas.

Além disso, para muitos, o contato humano ainda é preferível à análise automatizada. Um analista financeiro tem empatia e consegue entender as nuances das necessidades humanas, prestando um atendimento personalizado ao cliente. Somado a isso, como qualquer programa, a IA tem seus próprios riscos de segurança e está sujeita a ataques cibernéticos.

A receita da IA e a blockchain

Apesar dessas limitações, a IA é uma das tecnologias com maior impacto nas finanças, juntamente com a blockchain e a tokenização. Seu uso pode se estender às criptomoedas de última geração, que estão inovando para se tornarem mais eficientes, rápidas e seguras. Neste campo, novas opções com respaldo têm surgido para aumentar a estabilidade dos criptoativos. Este é o caso da Unicoin, uma opção lastreada em um fundo de mais de US$ 1,3 bilhão em imóveis e ações de empresas selecionadas pelo programa Unicorn Hunters.

Entre as novidades propostas pela Unicoin está a negociação direta de imóveis em troca de criptomoedas. O pagamento dos imóveis é feito em unicoins a 140% do valor de avaliação da propriedade, e é uma forma de dinamizar o mercado imobiliário. O mercado de criptomoedas têm evoluído rapidamente com o uso da inteligência artificial e as múltiplas possibilidades abertas pela tecnologia blockchain mas, no final das contas, é o senso crítico de cada investidor o que pode fazer toda a diferença na hora de saber onde colocar seu dinheiro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.