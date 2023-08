Tokenização imobiliária: a chave mestra para jovens investidores

As novas gerações estão conquistando o mercado imobiliário por meio da tokenização, tendência que revoluciona as regras do setor e abre portas para oportunidades únicas de investimento

Divulgação/Unicoin Tokenização imobiliária permite tomar decisões informadas sobre os ativos imobiliários que se pretende adquirir, em que proporção e por quanto tempo



Nas últimas semanas, foi divulgada a notícia de que o Congresso brasileiro propôs aumentar os impostos sobre as criptomoedas como uma consequência da tendência acentuada de sua utilização como sistema de pagamento no país. Segundo o último relatório elaborado pela Receita Federal (RFB), o número de investidores em criptomoedas no Brasil cresceu 60% nos últimos dois meses. Imaginemos o mercado imobiliário como uma mansão com muitas portas, que oferecem uma grande variedade de oportunidades a explorar. Os investidores mais antigos, capitalizados e experimentados, seriam os encarregados de administrar o acesso a essas “portas” de negócios, enquanto os grupos mais jovens e inexperientes terminariam ficando de fora por não terem capital suficiente para investir em um imóvel completo.

O auge das propriedades tokenizadas no Brasil e no mundo entra nesse contexto como uma chave mestra para os “tokennials” que apostam em um jogo imobiliário cripto mais equilibrado e acessível. A tokenização imobiliária lhes permite comercializar imóveis de forma flexível, obtendo grandes benefícios e assumindo a dianteira.

Acesso desbloqueado: liquidez no mercado imobiliário

A tokenização imobiliária não só oferece uma nova possibilidade de acesso, como também apresenta outro benefício muito atrativo para as novas gerações: a liquidez. Com a possibilidade de vender seus tokens em um mercado secundário, esses jovens compradores obtêm maior flexibilidade e controle sobre seus investimentos, tendo agora a liberdade de vender seus ativos de forma rápida e fácil sempre que necessitem. Entre essas oportunidades está a Unicoin, que oferece a possibilidade de utilizar imóveis para adquirir criptomoedas através de um programa que paga por cada imóvel 140% do seu valor de avaliação. Trata-se de uma forma inovadora de investir em criptomoedas utilizando imóveis, um ativo que tradicionalmente tem pouca liquidez.

Blockchain, a fechadura mais segura e confiável

A tecnologia Blockchain é o componente-chave que oferece segurança e confiança. Os “tokennials” destacam a transparência, a segurança e a rastreabilidade entre seus maiores benefícios já que, na hora de decidir sobre um investimento, podem ter acesso a informações detalhadas sobre o imóvel, seu histórico e sua valorização.

Novos acessos, mais independência

A autonomia e o controle também são aspectos valorizados pelas novas gerações, e a tokenização imobiliária lhes permite tomar decisões informadas sobre os ativos imobiliários que pretendem adquirir, em que proporção e por quanto tempo. Por meio de plataformas digitais, os investidores podem pesquisar e selecionar uma ampla gama de propriedades tokenizadas ao redor do mundo, ajustando seu portfólio de acordo com suas preferências e objetivos financeiros.

Abrindo as portas para a globalização do setor imobiliário

As oportunidades de investimento em nível global se apresentam como um leque de possibilidades para novos players do mercado imobiliário, que adotam cada vez mais as criptomoedas como forma de pagamento. Ao investir em tokens imobiliários, os jovens podem ter acesso a propriedades em diferentes países e diversificar seu portfólio internacionalmente, o que lhes permite estar presentes em mercados emergentes e, potencialmente, obter maior crescimento. Acessibilidade, flexibilidade e liquidez, transações mais transparentes e seguras. Os novos programas com benefícios extra e todas as vantagens oferecidas pela tokenização imobiliária representam um upgrade inegável para jovens investidores que hoje estabelecem as bases para uma nova era das transações cripto no mercado imobiliário.

