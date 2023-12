Usos inovadores do blockchain que podem ser o negócio do futuro

Desde a rastreabilidade de suprimentos diários como o leite, até sua utilização em moedas bancárias digitais, tecnologia oferece todo tipo de solução inovadora para empresas e usuários





A tecnologia blockchain está transformando o modo como as empresas se relacionam com seus clientes e fornecedores. As múltiplas aplicações disponíveis vão desde plataformas para comprar, vender ou intercambiar diferentes tipos de ativos, até códigos de segurança para gerenciar informações pessoais ou comerciais. Detalhamos a seguir alguns dos casos bem-sucedidos de uso desta tecnologia que mostram o seu enorme potencial como negócio a longo prazo.

O que é blockchain e para que ele serve?

A tecnologia blockchain é um sistema que fornece provas criptográficas de segurança a todas as transações que passam por esta rede. As movimentações e intercâmbios ficam registrados em um bloco e são distribuídos para diferentes atores, que verificam cada transação. Dessa forma, todos os participantes sabem com quem estão realizando transações, ao mesmo tempo em que se evita a ação dos hackers graças à criptografia.

Inovações para aproveitar

Monitoramento da cadeia de suprimentos: para as empresas agrícolas, o uso do blockchain trouxe soluções para tarefas complexas, como a rastreabilidade de insumos de todos os tipos. Os benefícios são visíveis principalmente em cadeias mais complexas, onde a utilização desta tecnologia possibilita um monitoramento seguro, verificável e, sobretudo, imediato. As empresas costumam utilizá-la para oferecer mais transparência aos consumidores em relação aos principais insumos que comercializam, como no caso da Nestlé, com todas as suas fontes de leite. Até a própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou que possui atualmente cerca de US$ 36 milhões em ativos tokenizados e que os bons resultados alcançados com a experiência os levou a analisar a possibilidade de lançar um sandbox regulatório para a tokenização em 2024.

Controle de informação nos bancos centrais: o principal uso desenvolvido atualmente está relacionado ao respaldo do sistema de liquidação em tempo real, alinhando-se com outros bancos centrais ao redor do mundo que já utilizam este tipo de tecnologia. Atualmente, o Banco Central está trabalhando na criação de sua própria moeda digital, o DREX, que se baseia na tecnologia blockchain e permite ao usuário acessar contratos inteligentes e transações mais seguras.

Tokenização de propriedades: embora esta modalidade já esteja sendo utilizada de forma bem-sucedida em todo o mundo, a previsão é que ela se torne uma das alternativas com maior potencial de crescimento nos próximos anos. Novas criptomoedas com lastro, como a Unicoin, potencializaram sua expansão criando programas de benefícios que incentivam investidores imobiliários a trocar propriedades por um ativo com mais liquidez. Através do plano 140, a criptomoeda oferece aos proprietários um pagamento extra de 40% sobre o valor de avaliação de seus imóveis.

Os usos atuais do blockchain não apenas demonstram os benefícios da sua incorporação em diferentes áreas, como deixam claro que a sua aplicação ainda tem muitas possibilidades inovadoras a serem exploradas. Se o crescimento do mercado cripto continuar impulsionando o desenvolvimento destas tecnologias, o ano de 2024 e os seguintes poderão nos trazer uma realidade com mecanismos de segurança mais complexos para todos os tipos de processo e novos usos cotidianos e industriais.

