Assim como no Mundial de 1994, nos EUA, a Copa de Clubes teve destaque de público

A final entre Chelsea e PSG, no MetLife, bateu o recorde da competição

Ángel Colmenares/EFE Mais de 81 mil pessoas assistiram à decisão do Mundial entre Chelsea e PSG



Apesar da pouca tradição no soccer, os Estados Unidos detém, até hoje, a maior média de público da história das Copas, com 68.991 espectadores por partida, em 1994. No ano em que a seleção brasileira conquistou o tetra, 3.587.538 pessoas assistiram aos 52 duelos do torneio. A final, entre Brasil e Itália, teve o maior público da competição, com 94.194 pessoas no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.

A Copa do Mundo de Clubes, que terminou no último domingo (13), também atraiu a torcida. O recorde de público foi registrado justamente na finalíssima: vitória do Chelsea sobre o PSG por 3 a 0. No total, 81.118 torcedores estiveram no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes, a partida com o estádio mais cheio foi entre Paris Saint Germain e Atlético de Madrid que terminou com a vitória dos franceses por 4 a 0, pela primeira rodada, em Pasadena, com público de 80.619.

No top 10 da Copa do Mundo de Clubes, destaque para duas partidas de clubes brasileiros. Veja abaixo:

Chelsea 3×0 PSG (Nova Jersey): 81.118 PSG 4×0 Atlético de Madrid (Los Angeles): 80.619 PSG 4×0 Real Madrid (Nova Jersey): 77.542 Real Madrid 3×2 Borussia Dortmund (Nova Jersey): 76.611 Fluminense 0x2 Chelsea (Nova Jersey):70.556 Real Madrid 3×1 Pachuca (Charlotte): 70.248 PSG 2×0 Bayern de Munique (Atlanta): 66.937 Palmeiras 1×2 Chelsea (Filadélfia): 65.782 PSG 4×0 Inter Miami (Atlanta): 65.574 RB Salzburg 0x3 Real Madrid (Filadélfia): 64.811

A competição nos Estados Unidos reuniu quase dois milhões e meio de torcedores em 63 jogos. A média de público por partida ficou em 39.557. Entre os 32 participantes, o Real Madrid contou com a maior média por jogo, cerca de 68.000. Já o PSG deteve a liderança em números acumulados: 476.117 torcedores estiveram presentes nas sete partidas da equipe.

A Copa de 2026 deve bater todos os recordes por dois motivos: será disputada em três países, Estados Unidos (maioria das partidas), México e Canadá, e terá a inédita presença de 48 seleções em um total de 104 jogos.

