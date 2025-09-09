Brasil e Bolívia se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo, com direito a goleada
A vitória por 4 a 0, em 1930, no Uruguai, não foi suficiente para a classificação
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDOArtur Friedenreich veste a camisa da seleção brasileira durante partida da Copa de 30.; ele foi o mais famoso jogador do período do amadorismo
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.