Copa de 1970 foi marco para transmissões esportivas e teve mais audiência do que a chegada do homem à Lua

Mais de 60 países receberam o sinal direto do México, sendo o primeiro Mundial ao vivo, via satélite

ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pelé comemora o quarto gol da seleção brasileira contra a Itália, na final da Copa de 1970, marcado por Carlos Alberto



Costumo dizer que a Copa do Mundo faz parte da memória afetiva de todos nós. Mesmo quem não acompanha futebol certamente assiste aos jogos da seleção brasileira a cada quatro anos. Qualquer torcedor é capaz de se lembrar de uma partida marcante. E ainda: com quem estava e onde assistiu aos duelos. Os narradores esportivos têm grande peso nisso, pois as vozes são marcantes e transmitem emoção ao ouvinte ou telespectador.

A Copa de 1970, conquistada pela seleção brasileira, é muito especial. Além do espetáculo apresentado por gênios da bola, como Pelé, Gérson, Clodoaldo, Tostão, Rivellino, Jairzinho e Carlos Alberto Torres, foi o primeiro mundial transmitido, ao vivo, via satélite pela televisão. Cerca de 700 mil pessoas assistiram às partidas da competição, número maior na comparação com os telespectadores que acompanharam a chegada do homem à Lua, em julho de 1969 (estimativa de 500 milhões).

Como do México vinham apenas um som e uma imagem, os narradores brasileiros precisaram dividir o mesmo espaço, e foi formado o “pool” da Rede Brasileira de Televisão. Abaixo, a lista das emissoras e dos profissionais que participaram das transmissões:

Rede Associada de Televisão (TV Tupi) : Walter Abrahão e Oduvaldo Cozzi (narradores). Rui Porto e Geraldo Bretas (comentaristas).

Rede Globo de Televisão : Geraldo José de Almeida (narrador) e João Saldanha (comentarista).

Emissoras Independentes : Fernando Solera (narrador/TV Bandeirantes) e Leônidas da Silva (comentarista/TV Record).

A ordem dos narradores foi definida por sorteio. Veja quem comandou cada tempo dos seis jogos da seleção brasileira:

Brasil 4 × 1 Tchecoslováquia – 03.06.1970

Primeiro tempo – Fernando Solera

Segundo tempo – Geraldo José de Almeida

Brasil 1 × 0 Inglaterra – 07.06.1970

Primeiro tempo – Geraldo José de Almeida

Segundo tempo – Walter Abrahão

Brasil 3 × 2 Romênia – 10.06.1970

Primeiro tempo – Oduvaldo Cozzi

Segundo tempo – Fernando Solera

Brasil 4 × 2 Peru – 14.06.1970

Primeiro tempo – Fernando Solera

Segundo tempo – Geraldo José de Almeida

Brasil 3 × 1 Uruguai – 17.06.1970

Primeiro tempo – Geraldo José de Almeida

Segundo tempo – Oduvaldo Cozzi e Walter Abrahão (narrou os dois gols)

Brasil 4 × 1 Itália – 21.06.1970

Primeiro tempo – Oduvaldo Cozzi (narrou o gol do Brasil) e Walter Abrahão (narrou o gol da Itália)

Segundo tempo – Fernando Solera

Fernando Solera, da Bandeirantes, teve a sorte de narrar os três gols da seleção brasileira na inesquecível final contra a Itália. Nos jornais da época, o profissional recebeu uma homenagem dos colegas de emissora:

Dos 32 jogos da Copa de 1970, a TV brasileira transmitiu 11, ao vivo, via satélite, e foi uma revolução, apesar das limitações técnicas. Uma estimativa indica que existiam quatro milhões de aparelhos de televisão, na época, para uma população de 90 milhões de pessoas. Muita gente viu os jogos na casa de parentes, amigos ou em bares, em uma audiência potencial de 30 milhões de espectadores.

A maioria dos brasileiros acompanhou o Mundial ainda com imagens em preto e branco. Entretanto, famílias com alto poder aquisitivo, que possuíam aparelhos importados no padrão americano NTSC, já puderam assistir às partidas em cores, assim como autoridades, como o presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. A Embratel, que era estatal, instalou alguns pontos com televisores coloridos.

Eu te convido agora a ouvir, nas vozes dos narradores de TV, os compactos das seis partidas da seleção. A equipe, comandada por Zagallo, conquistou o tricampeonato mundial e ficou em definitivo com a taça Jules Rimet. Apenas não há registro de gravação do primeiro tempo contra o Peru, nas quartas de final. Espero que você se emocione. Afinal, a festa em terras mexicanas foi inesquecível e faz parte da memória afetiva de muita gente.

Ouça os compactos das seis partidas da seleção brasileira em 1970

