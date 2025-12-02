Em torneio em 1976, a seleção voltou a golear a Itália e deu espetáculo
Na decisão do Torneio Bicentenário dos EUA, a equipe teve uma atuação de gala e repetiu o placar da final de 1970
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
ALFREDO RIZUTTI/ESTADÃO CONTEÚDODr. Lídio Toledo, médico da seleção do Brasil, e os jogadores Givanildo (centro) e Geraldo, durante treino em Los Angeles para o jogo contra os Estados Unidos, válido pelo Torneio Bicentenário
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.