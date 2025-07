Formato da Copa de 2026 pode premiar a incompetência na fase de grupos

Carl de Souza/AFP

Um homem passa por um mural sobre a Copa do Mundo da FIFA de 2026, na Cidade do México, em 14 de julho de 2025. O torneio será disputado no México, Estados Unidos e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. A partida de abertura acontecerá no icônico Estádio Azteca, na capital mexicana, em 11 de junho