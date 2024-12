Gol de Pelé em 1969 confirmou a classificação brasileira para a Copa de 1970

O jogo contra o Paraguai teve 183 mil torcedores presentes no Maracanã

ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/08/1969 Pelé e Tostão se abraçam após mais um triunfo da seleção na partida Brasil 1 x 0 Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970



Na coluna passada, destaquei a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 1970. O último dos seis jogos da equipe nacional, contra o Paraguai, no Rio de Janeiro, é até hoje muito lembrado pela torcida. Cerca de 183 mil pessoas acompanharam a partida no Maracanã, oficialmente, o maior público até hoje presente ao estádio, inaugurado em 1950.

O Brasil, ainda comandado por João Saldanha, entrou em campo com Félix, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo; Piazza, Gérson e Jairzinho; Tostão, Pelé e Edu. Os paraguaios jogaram com Aguilera, Isidro, Bobadilla, S. Rojas e Mendoza; Sosa, Ocampos; Ivaldi (Valdez), P. Rojas, B. Ferreira e J. Jiménez.

A partida não foi fácil, mas um gol salvador de Pelé confirmou a classificação brasileira para o México, em 1970, com cem por cento de aproveitamento nas eliminatórias. Eu te convido a ouvir a íntegra da partida contra os paraguaios na transmissão da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A narração é de Jorge Curi.

