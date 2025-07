Há 19 anos, a Itália conquistava o tetra em final marcada pela indisciplina de Zidane

JONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO

Alemanha, Berlim, Berlim, 09/07/2006. Jogadores italianos comemoram a conquista do tetracampeonato, depois da vitória sobre a França na final da Copa do Mundo de 2006, no Estádio Olímpico de Berlim. A Itália venceu por 5 a 3 nos pênaltis.