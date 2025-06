Há 55 anos, as transmissões da Copa de 70, pela TV, chamavam a atenção da torcida

Das 32 partidas do Mundial, 11 foram exibidas no Brasil

A Copa de 1970 completa 55 anos neste mês de junho e, além do título da seleção, o Mundial entrou para a história como o primeiro transmitido ao vivo pela televisão, via satélite, para o planeta. Dos 32 jogos, 11 foram exibidos no Brasil. Um fato pitoresco envolveu o jornalista Léo Batista (1932-2025), uma das vozes mais marcantes do esporte.

As emissoras exibiram o jogo de abertura do Mundial entre o México e a URSS, pelo grupo A. Já a segunda partida transmitida ao vivo foi entre Peru e Bulgária. Desse duelo, Léo Batista, da TV Globo, se recordava: “Eu estava na redação [no Rio de Janeiro], quando Walter Clark saiu desesperado da sala dele. O áudio da transmissão da partida entre Peru e Bulgária tinha caído. Walter Clark gritou para mim: ‘Léo, vai para a cabine e segura a transmissão até o som do México voltar’. Eu olhei para a minha mesa e vi que tinha a edição do dia do ‘Jornal do Brasil’. Peguei o caderno de esportes, que trazia as escalações e os números dos jogadores, fui para o estúdio e comecei a fazer a transmissão. Foi quando saiu o gol de Dermendjev, da Bulgária. Ou seja, quem estava assistindo à transmissão da Globo naquele dia, viu o primeiro gol da Copa com a minha narração”. Além de México x URSS, Peru x Bulgária e os seis jogos da seleção brasileira, incluindo a final contra a Itália, as emissoras brasileiras exibiram: Itália x Uruguai, Inglaterra x Tchecoslováquia e Alemanha x Uruguai, decisão do terceiro lugar.

Mesmo com o fim da Copa, em 21 de junho, as emissoras continuaram exibindo teipes dos jogos nos fins de noite para cumprir contrato. As imagens vinham do México por meio do satélite Intelsat III-F-6. Uma gigantesca antena parabólica foi construída na Estação de Itaboraí, no Rio de Janeiro, para receber as imagens de um dos satélites Intelsat, estacionário em um ponto a 26 quilômetros de altura sobre o Atlântico Sul.

Em todo mundo, além do Intelsat, países receberam as imagens por meio de um consórcio, o Intersputnik, equipamento da então União Soviética. Ao todo, a transmissão da Copa foi vista por 700 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população mundial em cerca de 70 países: Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Argélia, Antilhas Holandesas, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária, Canadá, Tchecoslováquia, Chile, Congo, Colômbia, Dinamarca, Equador, El Salvador, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Grécia, Guatemala, Haiti, Holanda, Honduras, Hungria, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Líbano, Líbia, Malta, Marrocos, Martinica, Ilhas Maurício, México, Moçambique, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Porto Rico, República Árabe Unida, Romênia, União Soviética, Suécia, Suíça, África do Sul, Tailândia, Trinidad, Tunísia, Turquia, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela, Vietnã do Sul e Iugoslávia.

As imagens eram captadas nos estádios pelas equipes do Telesistema Mexicano. Em 1962, a empresa já tinha sido responsável por gravar os 32 jogos do Mundial, disputado no Chile, e fazer a distribuição dos teipes aos países. O Telesistema, uma união de canais de TV do México, foi fundado ainda nos anos 50 por Emilio Azcárraga Vidaurreta. O empresário adquiriu os direitos de captação e retransmissão dos jogos da Copa de 1970.

