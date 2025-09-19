Há 63 anos, o Santos dava arrancada para conquistar o primeiro título mundial

As estrelas da Vila venceram o Benfica, no Maracanã, por 3 a 2, e deram o primeiro passo rumo ao título

DOMICIO PINHEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Vestido com a camisa 10 do Santos, Pelé domina a bola durante o Mundial de Clubes de 62, na primeira partida contra o Benfica, no Maracanã



No dia 19 de setembro de 1962, há 63 anos, as estrelas do Santos venceram o Benfica, no Maracanã, por 3 a 2, na primeira partida da final do Mundial de Clubes. A equipe tinha conquistado a Libertadores sobre o Peñarol, do Uruguai, e se credenciou para o confronto com os europeus. A equipe portuguesa contava com a estrela de Eusébio da Silva Ferreira.

SANTOS 3×2 BENFICA – 19.09.1962 – Maracanã

Santos: Gylmar; Lima, Mauro, Calvet e Dalmo; Mengálvio e Zito; Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe

Técnico: Lula.

Benfica: José Rita; Ângelo, Humberto, Raúl e Cruz; Simões e José Augusto; Santana, Eusébio, Coluna e Cavém

Técnico: Fernando Riera

Árbitro: Ruben Cabrera (Paraguai)

Gols: Santana (15) e Pelé (31) no primeiro tempo; Coutinho (20), Pelé (42) e Santana (43) na etapa final

O primeiro jogo foi bem equilibrado, afinal, o Benfica tinha conquistado a Europa em cima do Real Madrid. Já no Estádio da Luz, em Lisboa, a equipe da Vila Belmiro comprovou que era a melhor do mundo. Para muitos cronistas, aquela foi a maior apresentação da história do Santos. Pelé, Coutinho e Pepe estavam em uma noite mais do que inspirada.

SANTOS 5×2 BENFICA – 11.11.1962 – Maracanã

Santos: Gylmar; Mauro, Dalmo, Olavo e Calvet; Zito, Dorval e Lima; Coutinho, Pelé e Pepe

Técnico: Lula.

Benfica: Costa Pereira; Jacinto, Humberto, Raul e Cruz; Cavém e José Augusto; Eusébio, Coluna e Simões.

Técnico: Fernando Riera

Árbitro: Pierre Schwinte (França)

Gols: Pelé (17 e 27) no primeiro tempo. Coutinho (3), Pepe (20), Pelé (32), Eusébio (41) e Simões (44) na etapa final

Ouça agora os gols das duas partidas que deram o primeiro título mundial ao Santos. Com transmissão da Rádio Globo, a narração é de Waldir Amaral.

