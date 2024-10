O lendário narrador Pedro Luiz foi a voz da Panamericana na derrota da seleção brasileira em 1950, no Maracanã

Áudios do arquivo da Pan nos remetem ao clima de tristeza, depois da vitória uruguaia no maior estádio do mundo

Arquivo/Estadão Conteúdo O jogador Alcides Ghiggia, do Uruguai, comemora após marcar gol durante a partida contra o Brasil, na final da Copa do Mundo de 1950, disputada no Estádio do Maracanã



No acervo de esportes da Jovem Pan, encontramos relíquias como trechos das narrações de Pedro Luiz Paoliello na Copa de 1950. Esses áudios estão entre os mais antigos do arquivo. O primeiro mundial disputado no Brasil entrou para a história como uma das maiores tragédias do futebol nacional. A seleção, que tinha craques como Zizinho, Bauer, Ademir, Jair, Chico e o goleiro Barbosa, perdeu a partida decisiva para o Uruguai, por 2 a 1, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro. O estádio, chamado de “monstro de concreto”, foi construído em menos de dois anos para a competição e, a cada jogo, recebia um público recorde.

Antes da derrota para os uruguaios, a equipe, comandada por Flávio Costa, goleou a Suécia, por 7 a 1, e a Espanha, por 6 a 1. Entretanto, o clima de “já ganhou” interferiu diretamente na imprensa e na torcida. O goleiro Barbosa morreu crucificado pela suposta falha no segundo gol, marcado por Alcides Ghiggia. A tragédia ficou conhecida como “Maracanazo” e, até hoje, permeia o imaginário popular. Quem gosta de futebol já ouviu alguma história sobre a Copa de 1950. A partir daquele resultado negativo, a seleção até mudou a camisa: a cor branca deu lugar à amarela.

Voltando a Pedro Luiz, o narrador é um dos ícones da história do rádio. Ele não se limitava a dizer com quem estava a bola, mas situava o ouvinte sobre a localização dos demais atletas. Para os padrões de hoje, pode ser algo banal, mas ele foi pioneiro. Pedro Luiz era muito técnico, não utilizava bordões, e tinha um vocabulário vasto. Trabalhou nas rádios Panamericana, Bandeirantes, Tupi, Difusora, Gazeta, Nacional-SP e na Globo. Também passou por emissoras de TV e, depois de parar de narrar, virou comentarista. Nascido em 1919, morreu em julho de 1998.

Em 1950, Pedro Luiz não economizou nas palavras para lamentar a derrota brasileira: “Uruguai campeão mundial de futebol. Parece mentira aquilo que estamos vendo, quando tudo era favorável, quando tudo estava ao nosso lado, quando o nosso time acertou, quando exibiu futebol, quando ninguém no mundo tinha dúvidas do campeonato vencido pela equipe brasileira, eis que o Uruguai lutando com fibra, lutando com denodo, lutando com confiança, levanta o título”. Dono de um dos maiores improvisos que o rádio já teve, ouça Pedro Luiz na partida decisiva de 1950, em 16 de julho, quando o Maracanã recebeu mais de duzentas mil pessoas.

Brasil 1 x 2 Uruguai – gols e momentos finais – Pedro Luiz – Rádio Panamericana #9

