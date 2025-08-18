Paulo Machado de Carvalho evitou clima de ‘já ganhou’ para conquistar a Copa
O ‘Marechal da Vitória’ era perfeccionista e espantava o clima de ‘já ganhou’
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDOPaulo Machado de Carvalho encontra com os jogadores, dirigentes e comissão técnica na concentração da seleção brasileira, em Campos do Jordão, para anunciar que ficaria na chefia da delegação que iria ao Chile dois meses depois, na Copa do Mundo de 1962
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.