Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Memória da Pan (com Thiago Uberreich) > Paulo Machado de Carvalho evitou clima de ‘já ganhou’ para conquistar a Copa

Paulo Machado de Carvalho evitou clima de ‘já ganhou’ para conquistar a Copa

O ‘Marechal da Vitória’ era perfeccionista e espantava o clima de ‘já ganhou’

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Thiago Uberreich
  • 18/08/2025 09h00 - Atualizado em 18/08/2025 09h09
  • BlueSky
ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO O sr. Paulo Machado de Carvalho encontra com os jogadores, dirigentes e comissão técnica na concentração da Seleção Brasileira para anunciar que ficaria na chefia da delegação que iria ao Chile dois meses depois. Paulo Machado de Carvalho encontra com os jogadores, dirigentes e comissão técnica na concentração da seleção brasileira, em Campos do Jordão, para anunciar que ficaria na chefia da delegação que iria ao Chile dois meses depois, na Copa do Mundo de 1962

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >