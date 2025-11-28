Será que só talento não basta para ser vitorioso no futebol, como diz Ancelotti?
O treinador da seleção brasileira afirma que o futebol atual é diferente do praticado nas últimas décadas
ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDOEm discurso no Summit CBF Academy, Carlo Ancelotti declarou: “O que quero dizer é que agora o talento só não ganha. Então, nosso trabalho é de sustentar esse talento com tudo o que podemos fazer".
