Sócrates, que completaria hoje 72 anos, formou uma dupla histórica com Palinha

Os dois marcaram época no Corinthians no fim da década de 1970

Um dos jogadores mais icônicos da história do futebol brasileiro, Sócrates estaria completando 72 anos neste 19 de fevereiro



Um dos jogadores mais icônicos da história do futebol brasileiro estaria completando 72 anos neste 19 de fevereiro. Além de ser lembrado pela genialidade em campo e pelas ações políticas fora do gramado, ele tinha um nome longo: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O atleta nasceu em 1954 e morreu em dezembro de 2011.

Os fãs de futebol se recordam da dobradinha de Sócrates com Zico na seleção brasileira, principalmente na Copa de 1982, na Espanha. Entretanto, foi no Corinthians que o atleta formou com Palhinha uma das duplas mais entrosadas da história. Juntos, foram campeões paulistas em 1979.

Revirando os nossos arquivos, encontrei uma entrevista que os dois concederam ao Jornal de Esportes, apresentado, na época, por José Silvério. De acordo com Sócrates, a amizade fora das quatro linhas era fundamental para o entrosamento. Mais uma raridade no “Memória da Pan”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.