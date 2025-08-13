Após confirmação de tarifaço, Brasil avança em acordo de livre comércio com Canadá

Diplomatas brasileiros intensificam diálogo com canadense. País também foi taxado por Trump em 35%

Reprodução/Jovem Pan News A intensidade do diálogo ocorre em meio a confirmação do tarifaço de 50% do presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros



A diplomacia brasileira vem avançando em um acordo de livre comércio com o Canadá desde o mês passado. A intensidade do diálogo ocorre em meio a confirmação do tarifaço de 50% do presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros. No mês passado, Trump também ampliou a taxação sobre produtos canadenses de 25% para 35%. Desde o início das ameaças do americano aos produtos canadenses, Ottawa vem ampliando o diálogo com demais países.

O Brasil, que está na presidência rotativa do Mercosul neste semestre, pode ser um potencial fornecedor de commodities agrícolas ao Canadá, principalmente de soja. O acordo incluiria Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. A previsão é que o presidente Lula encontre o ministro canadense de Comércio Internacional, Maninder Sidhu, no fim deste mês.

Sudeste Asiático

Lula também vem investindo em uma relação mais próxima com países do Sudeste Asiático, como Filipinas, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietña. Em outubro, o presidente deve ir a Malásia, em evento da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

