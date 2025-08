CPMI do INSS deve ser instalada até quinta com Omar Aziz na presidência

Senador quer debate focado nos aposentados e promete evitar polarização; Câmara deve indicar relator de centro

Pedro França/Agência Senado Omar Aziz afirmou a Jovem Pan que pretende direcionar os trabalhos em favor dos aposentados



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará as fraudes e descontos não autorizados feitos por sindicatos em aposentadorias e pensões do INSS deve ser instalada ainda nesta semana, com a retomada dos trabalhos parlamentares no Congresso Nacional. A previsão é que a comissão seja iniciada até quinta-feira. O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM), líder do partido no Senado. O relator será um deputado, ainda não definido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A expectativa, porém, é que o relator seja um deputado de centro, sem ligação com o bolsonarismo e que não tenha compromisso com a base do governo. Omar Aziz afirmou a Jovem Pan que pretende direcionar os trabalhos em favor dos aposentados, evitando que o debate escale e seja contaminada pela polarização.

“Não é algo contra A ou B, é a favor das pessoas que foram enganadas. Não tem porquê ficar uma histeria entre direita e esquerda, Lula ou Bolsonaro. Não vejo porquê polarizar o debate. As pessoas que cometeram esses atos precisam ser punidas”, disse o senador. Em maio, a oposição no Congresso Nacional conseguiu o número de assinaturas necessário para instalação da CPMI. Em abril, uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou a existência de um esquema de descontos não autorizados feitos por sindicatos em aposentadorias e pensões. A comissão tem a participação de deputado e senadores, diferente de uma CPI na Câmara, que tem a participação apenas de deputados.

