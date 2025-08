Hugo Motta vai presidir sessão presencial nesta noite e deputados que impedirem vão ser suspensos por seis meses

Mais cedo, a reunião entre Motta e a oposição da Câmara dos Deputados terminou sem acordo; Alcolumbre preside sessão virtual amanhã

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em maio, Motta iniciou a negociação de um texto alternativo da anistia, com a participação de ministros do STF



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, irá presidir sessão presencial ainda na noite desta quarta-feira (6). Deputados que impedirem sessão vão ser suspensos por seis meses. “Quem insistir em ficar na cadeira será imediatamente suspenso por seis meses. E se insistir em permanecer no lugar inadequado até a polícia legislativa pode agir, porque ele estando suspenso não é deputado”, afirmou Mário Heringer, lídero do PDT.

Encontro com a oposição

Mais cedo, a reunião entre Motta e a oposição da Câmara dos Deputados terminou sem acordo. O líder do PL, Sostenes Cavalcante (PL-RJ), manteve a cobrança para que pautas de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal (STF) fossem pautadas, o que foi negado por Motta.

“Tivemos uma reunião com Hugo Motta sem resultado, vamos permanecer no plenário, em apoio aqueles que foram presos e em repúdio a Alexandre de Moraes”, disse Zucco. Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentam uma saída conjunta para retirada da oposição dos plenários de ambas as Casas.

Para líderes de centro um acordo com a oposição poderia passar por um projeto mais brando de anistia aos presos e condenados por participarem da tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Mas a oposição permanece irredutível e pede o avanço de pautas como o fim do foro privilegiado e a limitação de decisões monocráticas.

Em maio, Motta iniciou a negociação de um texto alternativo da anistia, com a participação de ministros do STF. A proposta, porém, não avançou e as conversas paralisaram com a suspeita de uma influência bolsonarista no tarifaço do presidente americano Donald Trump.

Senado

Já Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidirá sessão virtual nesta quinta-feira (7). A casa também vai recorrer das medidas cautelares contra Marcos do Val, mas os senadores fizeram que isso não tem a ver com acordo com a oposição.

Leia comunicado de Alcolumbre

Determinei que a sessão deliberativa do Senado Federal de amanhã, quinta-feira (7), seja realizada temporariamente em sistema remoto. A decisão tem por objetivo garantir o funcionamento da Casa e impedir que a pauta legislativa, que pertence ao povo brasileiro, seja paralisada.

Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à Presidência do Senado. O Parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento.

Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza.

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado Federal

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.