Itamaraty vê canais fechados com técnicos em Washington após negativa de Bessent

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu o cancelamento da conversa prevista para quarta a uma articulação da extrema-direita estadunidense

  • Por Victoria Abel
  • 11/08/2025 18h15 - Atualizado em 11/08/2025 18h16
Diogo Zacarias/MF Bilateral de Fernando Haddad com Scott Bessent, Secretário do Tesouro dos Estados Unidos Reunião entre secretário do Tesouro americano e Haddad foi cancelada nesta segunda-feira

Depois do secretário de Tesouro americano Scott Bessent cancelar a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, integrantes do Itamaraty avaliam que os canais de diálogo com técnicos em Washington devem seguir fechados. Diplomatas e secretários do Ministério das Relações Exteriores vinham tentando manter o diálogo com integrantes da diplomacia americana, mesmo diante das negativas da Casa Branca.

O cancelamento do encontro virtual nesta segunda-feira, porém, desanimou os técnicos que trabalham junto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eles afirmam que “está claro que eles não querem dialogar” e que “para haver diálogo não basta só uma parte querer”.

A reunião estava prevista para quarta-feira. Fernando Haddad atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita estadunidense. “A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada”, declarou o ministro em entrevista à GloboNews.

