Julgamento fortalece alternativa a Bolsonaro em 2026 e pavimenta rota presidencial de candidato da centro-direita
Líderes do União e PP veem ex-presidente saindo enfraquecido de processo
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) deve pavimentar o caminho para um candidato de centro-direita assumir o posto de substituto nas eleições à Presidência em 2026, de acordo com líderes de centro. A princípio, o nome que segue despontando nas conversas entre as lideranças é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
No entanto, Tarcísio ainda espera a benção oficial de Jair Bolsonaro para seguir em frente. Por isso, o governador vem acenando para o projeto da anistia publicamente, avaliam integrantes do Republicanos, União e PP. Nesta segunda, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, fez uma postagem nas redes sociais, ao lado do governador, afirmando que ambos se reuniram para debater o tema.
Apesar da sinalização de apoio a liberdade de Bolsonaro, a expectativa de integrantes de partidos de centro, nos bastidores, é que o ex-presidente siga inelegível. Apenas dessa forma um nome mais alinhado com as legendas do Centrão poderá despontar.
Bolsonaro deve definir seu substituto para as eleições do ano que vem logo após a sentença dada a ele pelo STF. A previsão é de que o julgamento finalize no próximo dia 12 de setembro, com divulgação da sentença. O nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) também continua sendo citado entre os líderes de centro. Aliados da família Bolsonaro, porém, pontuam que dificilmente Jair teria o aval dos filhos para indicá-la à Presidência. A candidatura ao Senado, para eles, é a mais provável.
