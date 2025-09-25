Motta cancela reunião com Paulinho e coloca em xeque projeto alternativo à anistia
Davi Alcolumbre também não compareceu; líderes avaliam que negociações em torno do tema estão ‘confusas’
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Montagem: Marina Ramos e Billy Boss/Câmara dos DeputadosHugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e Paulinho da Força, deputado e presidente do Solidariedade
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.