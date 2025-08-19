‘Não há possibilidade de permanecermos no governo’, diz ACM Neto

Vice-presidente do União Brasil afirma que saída do governo precisa ocorrer até o fim do ano; partido oficializa federação com o PP nesta terça-feira (19)

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, afirmou que não há possibilidade de os partidos da federação União e PP permanecerem com ministérios no governo Lula. ACM defende uma saída do Esplanada de Lula até o fim do ano. “Não há essa possibilidade de permanecermos no governo. Estamos construindo um projeto para ser uma alternativa ao governo, ao PT”, disse. Nesta terça-feira (19), o União e PP oficializam a federação em um evento em Brasília.

“O quanto antes vamos debater a saída do governo. É uma situação que gera desconforto, mas penso que nosso momento para discutir será depois que o TSE homologar a federação. Nós não estaremos no projeto do PT, portanto, não é razoável que ocupemos cargos em um governo do qual certamente não faremos parte no ano que vem”, completou.

Ainda não há data para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisar e homologar a federação.

