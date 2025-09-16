PT será contra PEC da Blindagem; governo deve liberar bancada

Palácio do Planalto preferiu não interferir em no que chamou de ‘prerrogativa do Parlamento’

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo O deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara



O PT decidiu ser contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a necessidade de uma autorização dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado para que processos criminais sejam abertos contra parlamentares e presidentes de partidos. Apesar do posicionamento da legenda, o governo Lula pretende liberar a base governista para votar como melhor avaliar. O Planalto decidiu não interferir em um tema que entendeu ser de prerrogativa parlamentar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A chamada PEC da Blindagem deve ser votada ainda hoje na Câmara dos Deputados, sob relatoria do deputado Cláudio Cajado (PP-BA). A proposta prevê ainda que prisão em flagrante poderá acontecer apenas em casos de crimes inafiançáveis. Após a prisão, os plenários da Câmara e do Senado também precisam analisar o caso em até 24 horas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.