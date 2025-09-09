Tarcísio age à revelia de cúpula do Republicanos e segue conselhos de Malafaia e Valdemar

Radicalização do governador causa decepção no núcleo principal do partido, que teme afastamento; atitude foi classificada como ‘lamentável’

Leandro Chemalle/Thenews2/Estadão Conteúdo Tarcísio de Freitas falou em "tirania" do ministro Alexandre de Moraes, do STF, durante discurso na Avenida Paulista



A postura de radicalização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrada em discurso no 7 de Setembro da Avenida Paulista, foi tomada sem consulta à cúpula do partido dele, o Republicanos. De acordo com aliados, Tarcísio teria debatido a estratégia com Silas Malafaia, organizador da manifestação, além do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

No último domingo, o governador afirmou que “ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes”. A fala provocou reação de ministros, como Gilmar Mendes, que saiu em defesa do Supremo Tribunal Federal (STF).

Integrantes da cúpula do partido Republicanos avaliaram a postura como “lamentável” e disseram que Tarcísio não debateu com ninguém da legenda a estratégia de “radicalizar” o discurso. O afastamento pode indicar que o governador esteja mais propenso a seguir para o PL e se aproximar da base bolsonarista.

Na semana passada, o governador jantou com o pastor Silas Malafaia e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), para discutir estratégias para o 7 de Setembro. O encontro irritou membros do Republicanos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.