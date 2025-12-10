Dívidas para ganhar taça causa crise em até 5 anos; São Paulo é mais um exemplo

A dívida total do clube hoje orbita os R$ 900 milhões

O São Paulo levou um transferban da FIFA por não pagar a comissão devida ao ex-empresário do Calleri. É o segundo castigo em poucos meses – em agosto já tinha sido punido pela parcela atrasada do Bobadilla com o Cerro Porteño (cerca de US$ 300 mil).

A dívida total do clube hoje orbita os R$ 900 milhões (número aproximado, mas ninguém contesta a casa dos centenas de milhões).

Dentro desse pacote tem de tudo: operacional, impostos, bancos, fundos de investimento, acordos trabalhistas etc.

Que a gestão Julio Casares está longe de merecer qualquer selo ISO 9000, isso já é consenso entre a torcida e os analistas.

As entrevistas do presidente raramente esclarecem algo concreto e jogam praticamente todo problema para “o futuro” ou “a próxima janela”.

Enquanto isso, quem tem falado bastante é o ex-diretor Carlos Belmonte, que pediu para sair e agora dá entrevistas ótimas (destaque para a da Jovem Pan, com perguntas cirúrgicas).

Belmonte bate na tecla de que “investir em time forte é o jeito mais rápido de reduzir dívida”. Faz sentido no papel, mas a visão majoritária de especialistas, conselheiros fiscais e até de torcedores mais pragmáticos é outra: primeiro coloca a casa em ordem (ou pelo menos para de afundar), depois monta elenco competitivo.

Palmeiras e Flamengo são os exemplos vivos aqui no Brasil.

Na Europa, então, é aula atrás de aula: Leeds, Portsmouth, Bordeaux, Valencia… clube que se endivida loucamente pra ganhar taça costuma quebrar a cara 3-5 anos depois, sem exceção.

Resumo da ópera: time grande não pode viver só de promessa e PowerPoint.

Sem controle financeiro, título vira pirotecnia cara e o buraco só aumenta.

