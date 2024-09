FC PORTO anuncia o seu ‘Portal da Transparência’; tudo será mostrado para todos, diz Villas-Boas

Imagine o presidente do seu clube anunciar o “PORTAL DA TRANSPARÊNCIA”.

Foi o que fez o novo presidente do FC Porto, cumprindo uma promessa de campanha. Todos os membros da administração vão receber bem menos dos valores recebidos pelas dirigentes anteriores.

André Villas-Boas, presidente do clube e da SAF não vai receber salários.

Atualmente, o FCPorto tem 131 mil sócios pagantes, o Sporting 146 mil e o Benfica quase 300 mil associados pagantes.

Villas-Boas vai prestar contas através do Portal da Transparência, onde já pode ser consultada toda a informação sobre as movimentações do mercado de jogadores.

A imprensa portuguesa diz que uma ação que “cheira limpeza”, elogia.

Todas as informações relevantes sobre a organização da agremiação, lista de investidores, código de ética e conduta, política de vencimentos do Conselho de Administração e os controles de prevenção de corrupção.

O presidente Villas-Boas explicou que “…tudo o que são iniciativas que fazem sentido para a sociedade e que ficam à distância de um ou dois cliques dos associados” .

O FCPorto , por exemplo, pagou apenas um valor fixo de 2,88 milhões de euros em comissões de intermediação de oito das transferências. Os 10% do passe de Vasco Souza adquiridos ao Vitória de Guimarães custaram 100 mil euros ao Porto, que ficou com 60% dos direitos econômicos do jogador, agora com contrato até 2027 e com uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros .

A decisão é tão boa que alguns jornalistas “nem acreditam”.

Querem esperar um pouco mais para ter a certeza de que “tudo será mostrado”.

Tomara vejam que a “Transparência” é real.

No mundo todo, o futebol está precisando de boas noticias e de honestidade.

